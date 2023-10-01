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一次買多享6折優惠…買塔位遇連環詐 主嫌判2年2月

基隆地院近日審結，認定許男觸犯詐欺、侵占等罪，判處他有期徒刑2年2月。 （記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定許男觸犯詐欺、侵占等罪，判處他有期徒刑2年2月。 （記者吳昇儒攝）

2023/10/01 12:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓男子想在百年之後與妻子放在一起，透過友人購買夫妻塔位，推銷的許姓男子非但挪用陳男購買塔位的現金外，還謊稱轉售可獲利，買多享6折優惠，陸續以投資塔位、墓地之名騙取陳男付出400餘萬。陳男要求許男支付獲利金未果，方知受騙，憤而提告。基隆地院近日審結，認定許男觸犯詐欺、侵占等罪，判處他有期徒刑2年2月。

檢警調查，陳男透過周姓友人結識許男姪叔，2018年間到台北聖城參觀後，決定訂購兩個塔位自用，並支付44萬元給兩人，但該筆費用卻被挪為他用，未購買塔位。

許男為了避免東窗事發，向陳男謊稱塔位以幫他轉售，獲利8萬2千元，姪叔二人繼續遊說陳男投資塔位，並煞有其事的帶夫妻二人到台北聖城內選購，還稱一次買多的塔位可享6折優惠。陳男一時被許男話術欺騙，共購買11座塔位，共花費258萬8千元。

但許男實質上只跟台北聖城公司購買5個塔位，花123萬6千元，把所有權狀交給陳男，其餘款項被許姓叔姪二人花用殆盡。

許男得手後，同年7月又遊說陳男稱金石園墓地正在興建，便帶著陳男到金石園參觀，謊稱編號1101、1102、1103土地分由企業人士、前任議員等人購買，打算興建土葬墓地，但短缺資金500萬元，保證年獲利達12%。

陳男因手頭現金不足，本想打消投資念頭，許男為了繼續行騙，佯稱可代轉售先前購買的塔位，只需再付差額147萬2千元。

陳男將塔位交付給許男，並補上差額後，許男仍不放過他，又稱有投資人要退出，只需85萬，就能承接百萬股份；陳男不疑有他，再匯出85萬元。

隔年陳男要求取回墓地開發獲利時，許男卻百般推託，隔了3個月，又要陳男投資千萬元；陳男方起疑心，詢問台北聖城後，才知自己上當受騙，憤而提告。

法院查出，許男僅幫陳男代購台北聖城內5個塔位，根本沒有買到11個，且款項均未交還給陳男。

此外，金石園墓地投資部分，墓園業者稱，並未與許姓叔姪簽訂任何契約，或出售墓地，與陳男更無關係，因此法院認定許男以不實墓地投資資訊二次詐取陳男投資款。

法院審理後，認定許男（叔叔部分另案偵辦），已觸犯共同侵占、詐欺取財等罪，分別判處有期徒刑1年4月、1年、8月，應併執行有期徒刑2年2月，不法所得411萬4千元沒收。

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