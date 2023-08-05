為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    亂查個資、詐財又侵佔 警屢次觸法被免職判刑

    陳姓員警因屢次觸法而免職，他又因在任職警察期間侵佔木雕，被台中地院判刑1年8月。（記者張瑞楨攝）

    陳姓員警因屢次觸法而免職，他又因在任職警察期間侵佔木雕，被台中地院判刑1年8月。（記者張瑞楨攝）

    2023/08/05 16:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有妨害電腦、侵占、瀆職、詐欺、偽造有價證券等前科的台中市警局第一分局陳姓警員（已免職），2016至2018年間擔任警察期間，侵佔邱姓女子、黃姓男子木雕，價值共計680餘萬元，台中地方法院認為他僅因己身積欠債務，竟貪圖私利，將兩人的木藝品典當或變賣，所得花用殆盡，可見其法紀觀念薄弱，仍達成和解，依侵佔罪判刑1年8月，犯罪所得沒收，可上訴。

    判決書指出，陳員案發當時是警察，擔任中市警局第一分局大誠分駐所警員時，與楊女有債務糾紛，他竟然透過「警政署警政知識聯網」，查閱楊女的個人資料，另外，2018、2019年間，他侵佔謝姓男子等3人的木雕，另向蕭姓男子等人詐財，之後因屢次觸法而被免職，法院於今年3月，裁定應執行刑3年10月。

    判決書指出，陳員於2015年間，透過臉書認識邱女、黃男，得知兩人購買與轉售高價木雕、木藝品，遂向兩人推銷木藝品，等兩人出資收購後，再向兩人謊稱，常有木藝品愛好者參觀，可將木藝品放置在他的住處，供人觀覽以便於協助轉售，兩人同意之後，甚至把需要修復的木雕，委託陳員修復，陳員卻於2016至2018年間，把木雕拿到當鋪質押典當，或轉交不知情友人販售，所得款項用於填補自己債務缺口。

    這些木雕包括價值123萬餘元的「鍾馗」，價值68萬元的「飛天財神」、86萬餘元的「紅檜大花鳳尾」，價值85萬元的「黃檜大刺丁瘤」，以及價值50萬元的「千禧達摩」等。

    台中地院認為他素行不佳，但考量他坦承犯行，態度非劣，判處徒刑1年8月，犯罪所得沒收，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    9旬翁到賣場拿4件內褲只付2件的錢 一審認偷竊、二審判無罪
    2023/08/05 13:09

    9旬翁到賣場拿4件內褲只付2件的錢 一審認偷竊、二審判無罪
    網路購物起糾紛 直播主「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事
    2023/08/05 11:26

    網路購物起糾紛 直播主「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事

    看懂風向 三重新水岸廊帶量能爆發
    基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死路人一審判9年
    2023/08/04 16:24

    基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死路人一審判9年
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播