亂查個資、詐財又侵佔 警屢次觸法被免職判刑

陳姓員警因屢次觸法而免職，他又因在任職警察期間侵佔木雕，被台中地院判刑1年8月。（記者張瑞楨攝）

2023/08/05 16:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕有妨害電腦、侵占、瀆職、詐欺、偽造有價證券等前科的台中市警局第一分局陳姓警員（已免職），2016至2018年間擔任警察期間，侵佔邱姓女子、黃姓男子木雕，價值共計680餘萬元，台中地方法院認為他僅因己身積欠債務，竟貪圖私利，將兩人的木藝品典當或變賣，所得花用殆盡，可見其法紀觀念薄弱，仍達成和解，依侵佔罪判刑1年8月，犯罪所得沒收，可上訴。

判決書指出，陳員案發當時是警察，擔任中市警局第一分局大誠分駐所警員時，與楊女有債務糾紛，他竟然透過「警政署警政知識聯網」，查閱楊女的個人資料，另外，2018、2019年間，他侵佔謝姓男子等3人的木雕，另向蕭姓男子等人詐財，之後因屢次觸法而被免職，法院於今年3月，裁定應執行刑3年10月。

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判決書指出，陳員於2015年間，透過臉書認識邱女、黃男，得知兩人購買與轉售高價木雕、木藝品，遂向兩人推銷木藝品，等兩人出資收購後，再向兩人謊稱，常有木藝品愛好者參觀，可將木藝品放置在他的住處，供人觀覽以便於協助轉售，兩人同意之後，甚至把需要修復的木雕，委託陳員修復，陳員卻於2016至2018年間，把木雕拿到當鋪質押典當，或轉交不知情友人販售，所得款項用於填補自己債務缺口。

這些木雕包括價值123萬餘元的「鍾馗」，價值68萬元的「飛天財神」、86萬餘元的「紅檜大花鳳尾」，價值85萬元的「黃檜大刺丁瘤」，以及價值50萬元的「千禧達摩」等。

台中地院認為他素行不佳，但考量他坦承犯行，態度非劣，判處徒刑1年8月，犯罪所得沒收，可上訴。

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