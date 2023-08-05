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    9旬翁到賣場拿4件內褲只付2件的錢 一審認偷竊、二審判無罪

    9旬何翁到賣場拿4件內褲只付2件的錢，一審認定偷竊，二審改判無罪。（資料照）

    9旬何翁到賣場拿4件內褲只付2件的錢，一審認定偷竊，二審改判無罪。（資料照）

    2023/08/05 13:09

    〔記者李立法／屏東報導〕90歲何姓老翁到賣場拿了4件內褲將其中2件放進襯衫內未結賬就走出櫃台，因觸動感應器被店員攔下，經報警處理後，依竊盜罪送辦，何翁一審被判有罪，上訴二審理後，屏東地院合議庭重新檢視賣場錄影畫面及相關證據後，認為何翁不排除是因失智忘了結帳的可能，改判無罪，可上訴。

    何翁1年多前到賣場拿了4件平口內褲後到櫃台只付了2件的錢，欲走出賣場時，因觸動感應器被店員攔下，何翁才從襯衫內拿出另外2件內褲，店家認為是偷竊行為，經報警處理後，何翁被檢方依竊盜罪起訴，屏東地院簡易庭認定何翁犯行成立，判處罰金1千元。

    何翁從未有過前科記錄，該案發生後不久就被醫院診斷出罹患失智症，因賣場監視器影像出現何翁雙手拿不穩4件內褲，內褲滑落櫃台桌上的情形，其子女認為何翁為方便購物，才將其中2件內褲放在襯衫內，卻因失智症而忘了一併結帳，並非故意偷竊，遂提起上訴。

    屏東地院合議庭認為，何翁手持2件內褲結帳時，拿出數張1千元鈔票，數張百元鈔票及1張5百元鈔票，可見並不是缺錢購買內褲，案發期間，何翁確有可能處在輕度失智甚至中度失智的階段，而有遺忘事物以致於漏未結帳等可能，檢方所提證據，不足以認定何翁有竊盜的故意，應無罪諭知。

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