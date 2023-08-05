網路購物起糾紛 直播主「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事

直播主用「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事被判刑。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/08/05 11:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓男子在臉書直播販售茶葉、茶具，李姓網友質疑他的商品不佳，周男竟夥同一票友人把李男打到腦震盪，還跑到他家騷擾，用「牙籤卡住電鈴」讓李家不得安寧，法官依無故侵入住宅等罪判拘役90天，得易科罰金。

判決指出，周姓男子不爽李男公開在臉書質疑他的商品有問題，去年6月9日，他發現李男車子停在路邊，竟拿出球棒直接砸車；李男報案後，周男仍不收斂，約李男出來談判，李男才剛出現，就被李男和4名同夥拿球棒圍毆，李男被打到輕微腦震盪、腹部及右側挫傷。

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周男逞凶完後，隔天又跑到李男住處，叫李男出來面對，李男被打怕了不敢應門，周男等人狂按李家門鈴，李男躲在家裡不敢出來，周男等人手指按到酸，於是拿出牙籤，卡住電鈴後讓李男家門鈴持續大響不得安寧，周男大鬧一場後見沒效果，只好「鳴金收兵」離去。

李男不甘車被砸、人被打，家裡還被鬧事，氣得報警提告，高雄地院審理時，周男等人坦承犯行，並希望跟李男道歉、賠錢，但李男拒絕，法官認為，周男等人僅因直播糾紛就動手鬧事，所為實有不該，考量他們犯後態度尚可，依無故侵入住宅等罪判周男判拘役90天，其餘同夥各判25天至45天拘役，均得易科罰金，可上訴。

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