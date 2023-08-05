為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網路購物起糾紛 直播主「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事

    直播主用「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事被判刑。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    直播主用「牙籤卡住電鈴」闖網友家鬧事被判刑。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2023/08/05 11:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓男子在臉書直播販售茶葉、茶具，李姓網友質疑他的商品不佳，周男竟夥同一票友人把李男打到腦震盪，還跑到他家騷擾，用「牙籤卡住電鈴」讓李家不得安寧，法官依無故侵入住宅等罪判拘役90天，得易科罰金。

    判決指出，周姓男子不爽李男公開在臉書質疑他的商品有問題，去年6月9日，他發現李男車子停在路邊，竟拿出球棒直接砸車；李男報案後，周男仍不收斂，約李男出來談判，李男才剛出現，就被李男和4名同夥拿球棒圍毆，李男被打到輕微腦震盪、腹部及右側挫傷。

    周男逞凶完後，隔天又跑到李男住處，叫李男出來面對，李男被打怕了不敢應門，周男等人狂按李家門鈴，李男躲在家裡不敢出來，周男等人手指按到酸，於是拿出牙籤，卡住電鈴後讓李男家門鈴持續大響不得安寧，周男大鬧一場後見沒效果，只好「鳴金收兵」離去。

    李男不甘車被砸、人被打，家裡還被鬧事，氣得報警提告，高雄地院審理時，周男等人坦承犯行，並希望跟李男道歉、賠錢，但李男拒絕，法官認為，周男等人僅因直播糾紛就動手鬧事，所為實有不該，考量他們犯後態度尚可，依無故侵入住宅等罪判周男判拘役90天，其餘同夥各判25天至45天拘役，均得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    已婚男送爛醉女網友回家 竟中途改去摩鐵開房
    2023/08/05 10:23

    已婚男送爛醉女網友回家 竟中途改去摩鐵開房
    南市前經發局長陳凱凌涉貪 哽咽認錯：盼交保處理家務
    2023/08/04 16:50

    南市前經發局長陳凱凌涉貪 哽咽認錯：盼交保處理家務

    看懂風向 三重新水岸廊帶量能爆發
    基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死路人一審判9年
    2023/08/04 16:24

    基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死路人一審判9年
    9歲女童被母親同居人性侵 「為保護媽媽」隱忍3年才吐露受害
    2023/08/02 13:53

    9歲女童被母親同居人性侵 「為保護媽媽」隱忍3年才吐露受害
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播