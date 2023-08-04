基隆首件國民法官判決出爐 酒駕男撞死路人一審判9年

基隆地院首件由國民法官共同審理做成的判決，今天下午4點出爐。22歲男子高翊峻酒駕撞死52歲路人陳順隆肇事逃逸案，由6位國民法官與3位職業法官共同組成的合議庭，評議後依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪合併判處高男9 年。（記者林嘉東攝）

2023/08/04 16:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院首件由國民法官共同審理做成的判決，今天下午4點出爐。22歲男子高翊峻酒駕撞死52歲路 人陳順隆肇事逃逸案，由6位國民法官與3位職業法官共同組成的合議庭，評議後依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪合併判處高男9年徒刑。

全案起訴後，適用今年元旦上路的國民法官法制度，基隆地院週一（7月31日）由院、檢、辯三方，一起選出6位國民法官與4位備位國民法官後進行3天審理。

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法院審理時，高僅承認自己有肇事逃逸，否認檢方指控他酒駕致死罪，認為自己酒駕時沒有喝醉，可以安全駕駛程度。檢方則提出監視器等證據佐證，高男駕車前，站不穩、走路搖晃，已不能安全駕駛。

合議庭宣判後，對高男酒駕時，是否能安全駕駛做出說明。合議庭認為，高男酒駕時已不能安全駕駛，卻否認犯罪，且未賠償被害人，依酒駕致死罪判高男7年。

至於，肇事致人死亡逃逸罪的部分，高於肇事後，朋友曾勸他到場幫忙被害人，高男肇事逃逸後卻不回家，躲到別的地方，犯後態度不佳，判高男4年徒刑。

合議庭在合併定執行刑時，合併判處高男11年徒刑後，但審酌高男年紀尚輕，要給他一個機會，因此應執行的部分，判處高男9年徒刑。

此外，法院將於下午4點半召開記者會，有6名國民法官與4備位國民法官出席並發言。

這起犯罪發生在今年1月12日凌晨2時許，高翊峻在劉姓友人祥豐街租屋處飲酒，清晨5時40分駕車途經中正路672號前，撞死52歲路人陳順隆後棄車逃逸，直至下午4時44分投案（肇事逃逸逾11小時後投案），測得酒測值為每公升0.06毫克。

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