國民法官審酒駕肇逃案尖銳提問 被告有點招架不住

基隆地院國民法庭密集審理進入第二天，今天上午院、檢、辯與國民法官輪番詰問被告。（記者林嘉東攝）

2023/08/02 23:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院審理的第一件國民法官制案件，是男子高翊峻酒駕撞死路人陳順隆肇逸案，涉犯酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪。基隆地院國民法庭密集審理進入第二天，今天上午院、檢、辯與國民法官輪番詰問高男，有國民法官尖銳問高：「知道撞到人？」高回稱：「不確定有撞到人」，國民法官進一步問高，為何收到黃姓友人傳來的訊息：「至少先叫救護車來吧，幫他」後回覆：「他旁邊有人，放心，我有看。」高竟答稱：「那是我騙他的！」提問國民法官秒回：「那你會不會也騙我們！」

基隆地院國民法庭今天上午9點30分準時開庭，檢方傳喚周姓目擊者到庭作證。

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檢察官陳紅如詰問周男目擊整起車禍的經過。周證稱，案發時，他目睹高男的車開的很快，先聽到輪胎摩擦路面的聲音後，先撞到路旁貨車，再撞到人，高當時沒有下車就把車開走。

律師簡銘昱則問高開車過程？高答稱：他當天只喝了2瓶野格調酒加紅牛提神飲料，第2杯還沒有喝完，他那天沒喝太多，所以並沒有喝醉。高表示，因為他喝酒次數比平常人高，若他有喝醉酒，身體會起酒疹，所以駕車當時沒有醉酒。

審判長王福康接著問高，案發地點前，是一個向左彎的彎道，是否可以看到7-11超商 ？高稱，他有看到超商，來不及反應，他當時的車速時速每小時60公里到80公里，雖有踩煞車，打方向盤，但還是來不及。

國民法官接著輪番提問，其中一名國民法官問高：「知道撞到人？」高回稱：「不確定有撞到人」，國民法官請檢方提示，高與黃姓友人在案發後的MESSENGER對話訊息，並進一步詰問高，案發後，高先打電話給黃姓友人，隨後收到黃姓友人傳來的訊息：「至少先叫救護車來吧，幫他」高則回覆黃：「他旁邊有人，放心，我有看。」

國民法官接著問高「為何這樣回覆黃？」高竟答稱：「那是我騙他的！」國民法官秒回：「那你會不會也騙我們！」高則回答，他當時是因為撞到貨車後，擋風玻璃破掉，玻璃碎片打到他眼睛，造成他視線不清，所以才不確定有撞到人，他在法庭上講的才是實情。

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