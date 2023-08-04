基隆地院國民法官審酒駕肇逃案 死者母親求重判、檢求刑9至11年

基隆地方法院的第1件國民法官案，今天上午繼續第3天審理程序，22歲男子高翊峻今年1月間酒駕撞死52歲路人陳順隆。檢察官論告後建請量處9年至11年，辯護律師建請量刑2年至3年，全案辯論終結，預定今天下午4時宣判。（記者林嘉東攝）

2023/08/04 15:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地方法院的第1件國民法官案，今天上午繼續第3天審理程序，22歲男子高翊峻今年1月間酒駕撞死52歲路人陳順隆，陳母、與陳母妹妹出庭時表示無法原諒被告，請求法官從重判刑。檢察官論告後建請量處9年至11年，辯護律師建請量刑2年至3年，全案辯論終結，預定今天下午4時宣判。

本案原定昨天進行第3天審理，受卡努颱風來襲停班影響，延至今天上午9時30續行審理；審理時，有1名國民法官因工作無法請假，辭任國民法官；審判長王福康裁定由備位法官當庭宣示遞補。

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合議庭上午傳喚死者陳男的母親與陳男的妹妹到庭作證，與進行科刑辯論。陳母表示，高男肇事後，都沒有向她表示過歉意；高的父親與哥哥在派出所製作筆錄與在殯儀館時，都沒有向說過一句道歉的話，她看不出高有任何悔意。

陳的妹妹則說，喝了酒本來就不能開車，喝酒開車情緒不穩定，政府宣導喝酒就是不能開車，酒駕犯法就是犯法，她希望法官對高男從重量刑。

檢察官陳虹如論告時引用法學教授黃榮堅曾說過：「人生有多難，量刑就有多難」，接著指出，檢方起訴酒駕致死罪刑度時3年以上10年以下，肇事致人死亡逃逸罪則1年以上7年以下刑度是兩個不同的犯罪行為，應數罪併罰。

陳虹如表示，死者被酒駕的高翊峻撞到殘缺不全，支離破碎，但高犯後只承認肇事逃逸，辯稱酒駕時沒有酒醉，且未達不能安全駕駛程度，犯後態度不佳，迄今未賠償陳母一毛錢，只想靠抄寫心經來博取陳母諒解，考量他年僅22歲，無重大犯罪前科，建請判處9年至11年，並懇請法官用判決宣示拒絕酒駕，對酒駕零容忍的態度。

高翊峻的辯護律師洪大植則指出，被告酒駕肇事，造成死者家屬難以承受的傷痛，被告都認罪，他認同檢方剛剛講的「人生有多難，量刑就有多難」法官要重判被告多久，真的要重判被告10年嗎？有沒有讓被告有改過的可能？

洪律師指出，被告知道錯了，但被告並不是故意犯罪，他只是希望法官對被告量刑時，想想比被告更嚴重的飆車撞死人，與被告的酒駕行為，哪一個更可惡，被告真有這麼可惡嗎？請求量處2年到3年徒刑。

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