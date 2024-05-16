單親媽悶殺兩兒女 疑生前餵毒

2024/05/16 05:30

〔記者陸運鋒、徐聖倫／新北報導〕單親媽蘇姓女子前天在新北市中和區某汽車旅館將六歲及九歲兒女用枕頭活活悶死，新北地檢署昨複訊後認為，蘇女涉故意殺害兒童罪嫌重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，檢警昨刑事相驗姊弟遺體後，初判死因均為窒息，今將解剖釐清生前是否遭餵毒。

據了解，獨自扶養兒女的蘇女原在保養品公司擔任銷售員，旺季月收入約五、六萬元，但淡季僅三、四萬元，每月入不敷出，常向親朋好友借錢度日，長期壓力下，需服用安眠藥才能入睡。

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警方調查，蘇女疑因照顧生病的家人，加上長期失業，經濟及生活壓力過大，萌生殺害兒女後再輕生的念頭，她在母親節帶著一家三口的簡單衣物及家當入住汽車旅館，隔日請有毒品前科的徐姓閨密送餅乾及零食前來，徐女及其何姓前夫到場，閒聊得知蘇女生活不如意，當下覺得不太對勁，徐女隔天再前往，發現蘇女已殺害兒女。

據了解，蘇女行兇當天拍下兒女熟睡的樣貌，上傳至個人臉書當成封面照，之後開始飲酒及吸毒，她先用枕頭將九歲大的女兒悶死，因女兒不斷掙扎，在她手臂留下抓痕，等到女兒死後才鬆手，經過約一小時，再以同樣手法將兒子悶死。

由於蘇女入住的房間搜出毒品K他命捲菸及殘渣，徐、何曾出入房內，昨以證人身分傳訊二人，訊後請回。

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