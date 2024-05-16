北市副議長葉林傳前、現2主任 疑情色業股東 巡官涉收賄通風報信 約談葉的心腹

檢調前往松山警分局搜索，帶回涉嫌收賄的巡官劉維中。（資料照）

2024/05/16 05:30

〔記者王定傳、姚岳宏／台北報導〕檢警調獲報，台北市有涉營情色的業者打點轄區警察，查出國民黨籍台北市議會副議長葉林傳的服務處前主任張翰明與綽號「江野」的現任主任林晴紀，不僅疑是情色場所業者、股東，還涉嫌行賄；台北地檢署昨指揮調查局北機站、市警局、署政風室等兵分七十路搜索，帶回張男二人在內的業者與涉案巡官劉維中等卅六人，漏夜偵辦中。

張翰明林晴紀 涉行賄轄區警察

由於服務處主任是「老闆」葉林傳的心腹，葉對前、後兩名主任在地方上的作為是否知情、有無可能傳他了解？檢調昨僅稱，目前未將葉列為調查對象。

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至於目前服務於台北市警松山分局的五十八歲巡官劉維中，十五年前任職中山分局員警，疑按月收受按摩店、養生館、酒店或電子遊藝場業者的賄賂，並協助通風報信。

70路大搜索 帶回劉維中等36人

檢警調獲報，劉員原為中山二派出所巡佐，涉自二○○九年起收受欣欣電子遊藝場或半套按摩店、酒店、制服店等經營色情的七家業者賄賂，每次或每月收取數萬元至數十萬元不等，擔任業者耳目，告知警方查緝及臨檢訊息等，三年前調往松山分局後仍持續犯行。

檢警調昨帶回張男、林男等多名業者、股東、場所幹部及劉員等人，全案朝公務員包庇營利媒介性交或猥褻、貪污治罪條例「違背職務行、收賄」、刑法營利賭博等罪嫌偵辦。

劉員曾中風請假在家休養一年，回來上班表現正常，目前負責行政組一般陳情案件。松山分局表示，全力配合檢警調偵辦。

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