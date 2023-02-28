貪財！疫情紓困金千萬元誤匯給他 日男試圖侵吞判刑出爐

日本男子田口翔去年收到阿武町誤匯的4630萬日圓紓困金，一度試圖侵吞。日圓示意圖。（彭博）

2023/02/28 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣阿武町去年發放武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情紓困金時，誤將4630萬日圓（約新台幣1044萬元）全部匯給當地男子田口翔，試圖追回時還一度遭田口翔拒絕，山口地方法院法官今（28日）判處他3年有期徒刑、緩刑5年。

據《共同社》報導，現年25歲的田口翔，當時透過網路銀行把這筆鉅款全數轉移到另一個帳戶上，試圖滿足自己線上賭博的需求，因此檢方指控他犯下「電腦使用詐欺罪」，法條載明若有人試圖透過虛假情報，使用網路銀行等方式取得不法利益時就涉及此罪。

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檢方和被告律師所關注的焦點，在於沒有向銀行告知這筆錢是政府單位誤匯的，是否真的屬於「虛假情報」。檢方對此拿出日本最高法院判例，曾有案件是收到誤匯後未告知銀行，私下提領後最終有罪，因此電腦使用詐欺罪嫌應當成立。

檢方在開庭審理後向法官求處田口翔4年又6個月有期徒刑，山口地方法院小松本卓法官，今天宣判田口翔3年徒刑但緩刑5年。據了解，差點被田口翔私吞的4630萬日圓，阿武町地方政府已於去年6月分批全數追回。

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