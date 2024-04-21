桃園轎車逆向造成5車連環撞 網驚：小街道怎麼撞的？

陳男駕駛轎車撞對向車道路邊3輛停車、1輛機車造成連環撞車禍。（記者李容萍翻攝）

2024/04/21 22:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市50歲陳姓男子昨天駕駛銀色日產cefiro轎車行經中壢區成章二街途中，疑似精神不濟，直接衝至對向車道，猛烈撞擊路旁停放黑色日產休旅車X-TRAIL車輛，再波及黑灰色本田跨界小休旅CR-V、綠色豐田PREMIO轎車及藍色PGO機車，造成4輛轎車、1輛機車連環撞車禍，該機車甚至被掃壓在車底，陳男轎車車頭全毀，幸無人傷亡。

中壢警方今（21日）表示，陳男昨天清晨開車行經中壢區成章二街，由於該路為二線道，陳男途中突然衝向對向車道，更直接衝撞對向路邊停放的轎車，如同「逆向停車」，因為衝擊力太大，陳男轎車車頭全毀，路停3輛車被撞損壞、路停1輛機車被撞壓在車底損壞，形成4輛轎車、1輛機車連環車禍，幸無人傷亡。

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警方找來拖吊車處理車禍現場，陳男坦承自己開車精神不濟發生車禍。警方表示，陳男逆向衝向對向車道車禍，經酒測值0.1毫克，警方將進一步調查釐清車禍肇事責任及原因。

有網友將此車禍影片PO網引發熱議，網友驚嘆「這條小街道還能發生連環撞，也是誇張」、「竟能這樣逆向撞到停在路邊的車」、「真不知是怎樣撞的！」「看不懂這是怎麼撞的」，「完全不理解怎麼能撞成這樣」。

陳男駕駛轎車撞對向車道路邊3輛停車、1輛機車造成連環撞車禍。（記者李容萍翻攝）

陳男駕駛轎車撞對向車道路邊3輛停車、1輛機車造成連環撞車禍。（記者李容萍翻攝）

陳男駕駛轎車撞對向車道路邊3輛停車、1輛機車造成連環撞車禍。（記者李容萍翻攝）

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