基隆社區民宅火警1人受傷送醫 住戶驚呼：警報沒響太誇張

消防隊員將受困屋內的男子救出，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）

2024/04/21 22:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日晚間9時許，接獲民眾報案指出位於深澳坑路某大型社區9樓，冒出陣陣濃煙。消防局立刻派員前往查看，抵達現場時，發現9樓已經濃煙密布，緊急疏散整棟人群，並破門救援，將受困屋內的男性房客救出送醫，迅速將火勢撲滅。樓下的住戶驚呼，發生那麼嚴重的火警，警報居然沒有響，真的太誇張了。

基隆市消防局初步調查，該屋為一名59歲男性房客承租，火警發生時一度受困屋內，雙手有燙傷的情形，臉部遭濃煙燻到漆黑，目前已先送往醫院救治。

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消防局共出動中正、仁愛、信二、信義分隊共12車26人前往救援，分成兩組進行搶救，一組人馬直接佈線射水灌救，另一組人馬則趕緊協助大樓內的住戶疏散，大約疏散50名住戶。但因火勢猛烈，火舌一度竄出窗戶，連門窗框架都被燒到漆黑，所幸消防隊員及時灌救，未造成延燒。

鄰居氣憤的表示，該名男子今日中午因抽菸抽到睡著，一度引發火警，所幸警衛及鄰居發現異狀，敲門進入屋內救援，沒想到晚上又發生這樣的事情。

疏散下樓的民眾則表示，並未聽社區的火警警報器響，更有人說連警衛室廣播都沒有聽到，希望經過此次的事件後，相關單位能夠重視，不要等燒死人再來檢討。

消防隊員將火勢撲滅後，隨即進入搜查，確認屋內已無其他住戶，起火原因則待火災調查科人員進一步採證釐清。

消防隊員將受困屋內的男子救出，送往醫院救治。（記者吳昇儒攝）

屋內被燒得一片狼藉。（記者吳昇儒翻攝）

屋內被燒得一片狼藉。（記者吳昇儒翻攝）

現場火勢猛烈，火舌一度竄出。（記者吳昇儒攝）

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