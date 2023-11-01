被控保育區蓋豪宅、侵占國有地蓋停車場牟利 廖先翔發聲明澄清

國民黨新北市第12選區立委參選人、新北市議員廖先翔。（資料照，記者俞肇福攝）

2023/11/01 09:41

〔記者俞肇福／新北報導〕獲國民黨提名參選立委的新北市議員廖先翔，今被人投訴指他和涉嫌收賄遭判刑的前議員父親廖正良行使特權，不僅在保育區違法興建豪華莊園，還占用國有地經營停車場，民眾多次檢舉都沒下文，質疑新北市政府包庇不法；廖先翔透過新聞稿澄清，針對媒體報導內容毫無具體事證，若有任何人指控他本人不法歡迎提出具體證據，並向檢調檢舉。他本人嚴厲譴責這種含沙射影、透過媒體抹黑的行為，他也將採取法律動作，以捍衛自身清白。

現年35歲的新北市議員廖先翔，父親廖正良之前也是新北市議員，後來因涉嫌收賄遭判刑6年；廖先翔2018年接棒參選，初試啼聲即當選，廖先翔2022年連任成功，廖先翔在初選民調出線，獲得國民黨提名為新北市第12選區的立委參選人。

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有關媒體報導指違法開發的東山路建物，廖先翔說，父親廖正良小時候即出生在東山里山上，後因山區聯外交通發生自然災害故與親戚一起搬離，經過數年回到山上時茅草屋也自然滅失了。因老一輩的阿公及阿嬤沒念過書，在政府訂定《區域計畫法》時不曉得要主張自己的權益，使得該土地始終未向地政機關申請為丙種建築用地。

廖先翔說，依現行法規，違反規定就是違反。祖父母已經逝世多年、現父親也已退休，只是希望能回到從小長大的老家過退休生活，本人也不會以此合理化違反規定的事實。

廖先翔指出，建物坐落在農牧用地上，因有農作的事實所以可以申請農舍，他會建議父親依規定配合處理，以符合法令規範。絕對不會像賴清德一樣，面對家族建物爭議就立刻雙標，還講些騙三歲小孩的話來欺騙大眾的智慧。

關於茄苳路停車場的爭議，該停車場土地為父親向地主合法承租使用，並同時作為停車場經營，亦有土地承租契約為證。該承租土地的一旁為國有土地，並未與父親承租的土地有實體格柵。過去曾有車主向父親承租停車場出入閘門遙控器後，進入該國有土地停放車輛。

廖先翔表示，他知道此事後，即向父親表達疑慮及可能產生的誤解，後父親也未再與相關租賃遙控器的車主續約。本人現也已建議父親及地主，考量是否應將承租之土地與國有土地之分界，用實體格柵的方式區分，以避免造成誤解。

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