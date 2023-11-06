為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

朱學恒涉強制猥褻嗆北檢「這種罪有境管的嗎？」法界打臉他

朱學恒。（資料照）

朱學恒。（資料照）

2023/11/06 12:00

〔記者錢利忠／台北報導〕名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控，兩度在餐敘中摟抱及強吻她的嘴唇；朱於事發後「告發自己」，卻辯稱自己喝醉斷片，沒認罪。

台北地檢署於10月23日依可處5年徒刑的強制猥褻罪將朱起訴，朱則直播批北檢將他限制出境，嗆說「這種罪有境管的嗎？」；據悉，北檢起訴前便將朱限制出境4個月，原因則是「根據刑事訴訟法規定」，認定朱有「逃亡之虞」，期限至明年2月農曆過年前止。

朱學恒被北檢依強制猥褻罪起訴後，第一時間沒針對自己涉案情節進行說明或道歉，卻批北檢「你有沒有搞錯，這種罪有境管的嗎？」

針對朱學恒提出的質疑，可以從刑事訴訟法找到解答；法界指出，涉犯5年以下徒刑之罪，例如普通詐欺、竊盜、侵占、強制猥褻等罪均為此類，倘若檢方認定被告有逃亡或滅證之虞，依刑事訴訟法93-2條規定，被告犯嫌重大，如有逃亡之虞、勾串或滅證，或是居無定所，只要符合3項之1，檢方或法官得逕行限制出境、出海。

不過，如果被告所犯最重本刑為拘役或專科罰金的案件，依刑事訴訟法規定，檢方或法官不得逕行限制出境，例如公然侮辱罪，僅可處拘役或9000元以下罰金，即屬於不得逕自限制出境的案由。

由於朱學恒涉犯的強制猥褻罪，刑度為6月以上、5年以下，屬於有期徒刑之罪，而非最重本刑為拘役或專科罰金之輕罪，依照刑事訴訟法規定，檢方或法官如認定朱有逃亡的可能，即可逕自將朱限制出境及出海。

北檢上月依強制猥褻罪起訴朱學恒之後，台北地院將於12月8日下午首次召開準備程序庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
告發自己卻不認罪 #MeToo案首宗 朱學恒強制猥褻罪起訴
2023/10/24 05:30

告發自己卻不認罪 #MeToo案首宗 朱學恒強制猥褻罪起訴
朱學恒遭起訴 鍾沛君批：朱寧可告發自己卻從未道歉
2023/10/23 13:56

朱學恒遭起訴 鍾沛君批：朱寧可告發自己卻從未道歉

必衝美景、住宿 加購高鐵最低65折！
「#MeToo」案首宗起訴 朱學恒被依強制猥褻罪起訴
2023/10/23 09:35

「#MeToo」案首宗起訴 朱學恒被依強制猥褻罪起訴
朱學恒改名復出YT「直衝抖內榜第2」 誇張收入曝光
2023/10/15 13:51

朱學恒改名復出YT「直衝抖內榜第2」 誇張收入曝光

Gogoro CrossOver 首創二輪跨界車款
涉強吻性騷鍾沛君 朱學恒轉為強制猥褻「偵字案被告」出庭
2023/09/21 10:30

涉強吻性騷鍾沛君 朱學恒轉為強制猥褻「偵字案被告」出庭
不演了！朱學恒合體「雪乳戰神」曝復出原因 還嗆網友這句話！
2023/09/07 23:42

不演了！朱學恒合體「雪乳戰神」曝復出原因 還嗆網友這句話！
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播