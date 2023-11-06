朱學恒涉強制猥褻嗆北檢「這種罪有境管的嗎？」法界打臉他

朱學恒。（資料照）

2023/11/06 12:00

〔記者錢利忠／台北報導〕名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控，兩度在餐敘中摟抱及強吻她的嘴唇；朱於事發後「告發自己」，卻辯稱自己喝醉斷片，沒認罪。

台北地檢署於10月23日依可處5年徒刑的強制猥褻罪將朱起訴，朱則直播批北檢將他限制出境，嗆說「這種罪有境管的嗎？」；據悉，北檢起訴前便將朱限制出境4個月，原因則是「根據刑事訴訟法規定」，認定朱有「逃亡之虞」，期限至明年2月農曆過年前止。

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朱學恒被北檢依強制猥褻罪起訴後，第一時間沒針對自己涉案情節進行說明或道歉，卻批北檢「你有沒有搞錯，這種罪有境管的嗎？」

針對朱學恒提出的質疑，可以從刑事訴訟法找到解答；法界指出，涉犯5年以下徒刑之罪，例如普通詐欺、竊盜、侵占、強制猥褻等罪均為此類，倘若檢方認定被告有逃亡或滅證之虞，依刑事訴訟法93-2條規定，被告犯嫌重大，如有逃亡之虞、勾串或滅證，或是居無定所，只要符合3項之1，檢方或法官得逕行限制出境、出海。

不過，如果被告所犯最重本刑為拘役或專科罰金的案件，依刑事訴訟法規定，檢方或法官不得逕行限制出境，例如公然侮辱罪，僅可處拘役或9000元以下罰金，即屬於不得逕自限制出境的案由。

由於朱學恒涉犯的強制猥褻罪，刑度為6月以上、5年以下，屬於有期徒刑之罪，而非最重本刑為拘役或專科罰金之輕罪，依照刑事訴訟法規定，檢方或法官如認定朱有逃亡的可能，即可逕自將朱限制出境及出海。

北檢上月依強制猥褻罪起訴朱學恒之後，台北地院將於12月8日下午首次召開準備程序庭。

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