雷擊萬華魚果市場改建工程吊臂！導電傷及3工人 勒令停工開罰

台北第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程今天下午高空吊掛時，雷擊打到吊臂，波及3名地面工人。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/14 18:20

首次上稿 15:50

更新時間 18:20

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕台北市下午後大雷雨，雖無積淹水災情通報，但由中華工程承包興建的萬華第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，進行高空吊掛作業時，疑因雷擊打到工程吊臂，導電波及3名地面工人，造成1人短暫意識不清，幸已清醒，生命徵象正常，另2人自行就醫；台北市勞動檢查處初步判定違反起重升降機具安全規則，處以停工並裁處3至30萬元罰鍰。

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勞檢處指出，今天下午1點47分，魚果市場改建工程由明玴工程行從事鋼承鈑吊掛作業時，遭雷擊中，造成3名作業勞工受傷，送醫無生命危險，意識清楚。現場已停工，初步判定現場違反起重升降機具安全規則第40條第4款規定，操作移動式起重機因強風大雨等惡劣氣候，致作業有危險之虞時，未禁止工作。勞檢處將予以停工並予以裁處3至30萬元罰鍰。

中央氣象署今（14）天中午先針對台北市萬華以外的行政區發布大雷雨預報，陸續在松山、大安及鄰近地區降雨；午後再針對萬華、中正、大安、大同、文山、士林及 北投區發布大雷雨即時訊息，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、6級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

隨著強對流發展，稍晚將影響到文山、中正、大安及信義區；雖然沒有積淹水災情通報，但消防局獲報，萬華區萬大路的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，進行高空吊掛作業時，疑因雷擊打到工程吊臂導電波及3名地面工人，1人短暫意識不清後清醒，生命徵象正常，已送往台大醫院，另2人自行就醫。

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