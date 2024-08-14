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駕快艇闖淡水河口 前中國海軍艇長阮芳勇續押3月

中國籍男子阮芳勇搭快艇偷渡到淡水渡船頭，海巡人員趕抵逮捕、扣船。（資料照）

中國籍男子阮芳勇搭快艇偷渡到淡水渡船頭，海巡人員趕抵逮捕、扣船。（資料照）

2024/08/14 18:08

〔記者張文川／台北報導〕曾任中國海軍艇長的60歲中國籍男子阮芳勇，今年6月9日駕駛中國製玻璃缸體「鴻津快艇」，從福建三都港直接駛入淡水渡船頭，被捕時宣稱要「投奔自由」，士林地檢署今依違反入出國及移民法、兩岸條例起訴阮男；下午移審士林地院，法官裁定續押3個月。

阮芳勇向法官表示，他因不滿共產主義意識形態下的社會主義，給中國人民帶來苦難，習近平上台之後，更加專制跋扈，導致中國政局陷入荒唐的局面，他希望推翻專制，「中共是大陸人民的敵人」。

阮男說，他長期在中共軍隊任職，讓他留在台灣，可以協助台灣對抗中共的軍事威脅；他不曾來過台灣，在台灣沒有朋友、沒有財產，中國現在的政治制度更加執著，經濟制度走向國有，民營經濟無法生存。

關於偷渡來台過程，阮男供稱他6月8日晚間7點半，離開中國福建三都港碼頭，10時許出港，9日上午10點20分到達淡水河口，強調他是不小心擦撞到交通船，並主動請船長幫忙報警，應符合自首提件，希望法官考量他的犯後態度，讓他交保。

承審法官考量阮男在台居無定所，裁定繼續羈押3個月，並定於8月26日上午召開準備庭。

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