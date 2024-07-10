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國會擴權暫時處分案激辯3小時 柯建銘批：藍白立委說謊

憲法法庭10日召開準備程序庭，民進黨團總召柯建銘（左）、幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱，書記長莊瑞雄（右）、立委沈伯洋到場旁聽。（記者廖振輝攝）

憲法法庭10日召開準備程序庭，民進黨團總召柯建銘（左）、幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱，書記長莊瑞雄（右）、立委沈伯洋到場旁聽。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 19:08

〔記者陳彩玲／台北報導〕憲法法庭審理國會擴權法案釋憲案，今針對暫時處分召開準備程序庭，4聲請人與相對機關立法院陳述意見近3小時結束，民進黨團總召柯建銘庭後痛批，藍白立委和律師公然在法庭說謊，但團隊很有信心，對法官也有信心；民眾黨立委黃國昌則反酸，聲請方的理由虛無飄渺。

開庭結束後，柯建銘受訪時表示，藍白立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌和律師，公然在法庭上說謊，他們稱國會擴權法案是經過合法、完整程序，且舉手表決是立法院慣例，但事實上根本無法從舉手表決得知誰贊成、誰反對，根本是沒收質詢、協商、討論。

柯建銘說，藍白一直說謊認為，暫時處分沒有必要和即時性傷害，事實上在立法院天天發生，其中藍白在上禮拜成立鏡電視專案調查小組，明天也有進口雞蛋調查小組的程序委員會，每天趁暫時處分前私設刑堂，製造政治對立，並批黃國昌今天在庭上還不斷搞文字遊戲，完全藐視憲法。不過，對於暫時處分團隊很有信心，對法官也有信心。

黃國昌則持續點名憲法法庭，他說，一開始在程序上提出質疑，很遺憾憲法法庭對於要把聲請人的聲請書送達給相對人，這項聽審請求權都無法保障，審判長許宗力竟要他們自己上網下載聲請書，但很多大三學生上過訴訟法都知道，當事人聽審請求權和一般公開原則是不同層次的事。

此外，黃國昌還酸，聲請方的理由虛無飄渺，憲法法庭不該受理，特別是有關緊急處分的部分，他進一步指出，讓大法官凍結已經三讀通過法律的效力，過去在我國憲政史上只有三件，必須有具體不可回復和重大損害性，且無其他手段可以避免。

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

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