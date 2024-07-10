憲法法庭審國會擴權法案 柯建銘：國會行使職權完全被剝奪

憲法法庭10日召開準備程序庭，民進黨黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、立委鍾佳濱（左一），立委莊瑞雄（右二）、立委沈伯洋（右一）到場旁聽。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 17:50

〔記者溫于德／台北報導〕憲法法庭審理國會擴權法案今天就暫時處分部分展開激辯，民進黨立委柯建銘說，我們在國會裡面行使職權完全被剝奪，沒收我們的質詢、沒收我們的委員會。

柯建銘指出，他對於實際狀況最清楚、感受最深刻；柯建銘表示，現在常常有國家是以國會多數暴力所通過任何法案，覆議卻又失敗、都不可實現，請問這個國家怎麼運作下去？

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柯建銘說，常常看到半年以來國會改革和法案改革間的衝突很大，藍白合作起來做一個違憲亂政、以及一權獨大，我們要請問的是要不要暫時處分以及可不可以實現。

柯建銘也問，我們國家到底是有兩部憲法嗎？為什麽要用國會多數，讓我們在國會裡面行使職權完全被剝奪，包括立法委員質詢就是被剝奪，沒收我們的質詢、沒收我們的委員會，鍾佳濱委員是司法法制委員會的召委，我們排了5次，卻被刪掉。

柯還說，國民黨的藍白合作法案，也就是黃國昌所謂的最高機密卻能強行通過，不經討論、不經協商，這是國會30年來僅見，沒有人敢這樣做，完全違反職權行使法、違反程序正義。

柯強調，上週藍白合作，竟然在交通委員會成立鏡電視專案調查小組，且已遂行，明天也有調查小組；柯認為，藍白就是趁著暫時處分出爐前，能夠做多少算多少，這個能夠看出來，這個國家處於高度對立。

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