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率4綠委出席憲法法庭 柯建銘：有信心、尊重法官

民進黨立法院黨團聲請代表人柯建銘受訪時表示，黨團會據理力爭，心裡很篤定，也很有信心。（資料照）

民進黨立法院黨團聲請代表人柯建銘受訪時表示，黨團會據理力爭，心裡很篤定，也很有信心。（資料照）

2024/07/10 14:46

〔記者陳彩玲／台北報導〕憲法法庭今天開庭審理國會擴權法案聲請釋憲案，民進黨立法院黨團聲請代表人柯建銘受訪時表示，黨團會據理力爭，心裡很篤定，也很有信心，面對黃國昌指他對立法院代表人指手畫腳一事，柯也回應，「抹黑、造謠」。

今天下午1點40分，柯建銘和民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤、沈伯洋、莊瑞雄，一起抵達憲法法庭。

柯建銘受訪時表示，今天是憲法訴訟法開始以來，民進黨團走上憲法法庭，且非常特別，有四個機關一起釋憲，同時聲請暫時處分，民進黨團訴訟代理人、四機關準備非常充分，會據理力爭，最重要的是會尊重法官。

被媒體問到，黃國昌指他對立法代表人指手畫腳一事，柯建銘回應，黃國昌永遠是抹黑、造謠，他是向廳長詢問關於程序問題，當時立法院要朝野協商才發現，為什麼沒有立法院代表，是幫立法院爭取利益，卻被抹黑到這種程度。

柯建銘說，這是程序問題，相信一般律師都知道，開庭時有任何程序問題，都會直接問書記官，他問廳長是依程序進行，何來關說之有，黃國昌還是用這種態度面對憲法法庭，會自食惡果。

話鋒一轉，柯建銘表示，這次對他們來說非常刻骨銘心，從會期開始，最主要的戰場就是國會改革，藍白弄一個違憲的國會擴權改革方案，沒收國會、民主、委員會，連憲法賦予的執行權都被沒收，可以看出藍白非常急，但現在民意反撲他們應該自行反省，卻利用手段射向憲法和民主的心臟，包括提案修正選罷法和憲法刑事訴訟法，完全架空國家憲政體制，非常惡質。

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