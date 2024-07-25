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高虹安涉貪案明天一審宣判 錢康明：公主有病、旁人有責

新竹市長高虹安涉貪案明天將由台北地院一審宣判，去年9月被離職的前文化局長錢康明今晚也在粉專發文，提到與高虹安共事的心情。（記者洪美秀翻攝）

新竹市長高虹安涉貪案明天將由台北地院一審宣判，去年9月被離職的前文化局長錢康明今晚也在粉專發文，提到與高虹安共事的心情。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/25 22:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安在立委任內涉貪助理費一審宣判原訂24日由台北地院上午11點宣判，但因凱米颱風襲台延後，無意外將在明天（26日）宣判，而曾被高虹安延攬進市府擔任文化局長的錢康明，在與高虹安共事8個月後「被請職」，離職後，錢康明陸續發文說出被請辭的內幕，包括高虹安男友李忠庭要他離職及李疑涉入市府標案之事，後續錢康明成立「錢局長前局長」粉專，針對市政及高虹安提出看法，今晚錢康明再發文，提及他與高虹安共事的情形，也引來許多想像空間。

錢康明說，「高虹安從來不是我的偶像，我只想當個好好做事的人」，並提到他和高虹安從來沒有一張合照，而粉專放的是2022年節慶影片的工作照，成為後來搶搏新聞版面的超低成本影片，讓高虹安外表成為被討論和攻擊的話題。

他說，選舉的招很多，有些招是造神，有些招是造弱者，最終目的都是選贏。如今回顧，讓他不勝唏噓。並說，高虹安真的是可惜了，她的交友、格局、金錢觀、馬屁團隊，都讓高虹安委員面臨司法審判，但726之後，也許高虹安市長那部分，才會正式登場。

錢康明說，他從來不怨恨高虹安，反而感謝讓他離開這樣開市府團隊，但到高虹安後來荒腔走板的行徑（用民眾黨天兵市議員詆毀他人格），讓他一路堅持走至今日。高虹安是一個被寵壞的公主，但公主有病，周遭逗公主開心的人都有責任。

至於錢康明所說726後高虹安市長的那部分才要登場是指什麼？錢康明不願多說，只說一切明天過後就會揭曉了。

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