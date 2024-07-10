憲法法庭今開庭 立院雙方陣容排定

國會擴權法案釋憲，憲法法庭今開庭，聽取四大聲請人及指定相關機關立法院，各自陳述對於暫時處分的意見。（資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者張文川／台北報導〕國會擴權法案爭議進入司法決定戰，總統賴清德、行政院、監察院及民進黨立院黨團五十一位立委，分別聲請釋憲和暫時處分，憲法法庭今下午將開庭，聽取四大聲請人及指定相關機關立法院，各自陳述對於暫時處分的意見。各機關出席者也底定，民進黨立院黨團將由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表出席；立法院則由國民黨吳宗憲、翁曉玲、民眾黨黃國昌出席。

將針對「暫時處分」攻防

憲法法庭今開庭主軸在於對「暫時處分」的必要性及其範圍，聽取各聲請人及立法院代表及訴訟代理人各自陳述意見。憲法訴訟法未規定開庭後，做成暫時處分裁定的期限，但各界預期大法官會盡快做出裁定，最快本週、最慢下週有結果。

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依憲法法庭規劃的開庭程序，四大聲請人將共享卅分鐘陳述意見，平均各講七分半鐘；指定相關機關立法院則獨享卅分鐘發言權；之後是六十分鐘的「大法官詢問與補充陳述」時間，全程網路直播。

全程網路直播

民進黨立院黨團提報由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱為出席代表，訴訟代理人為律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；總統賴清德未派代表人，指派律師洪偉勝出席；行政院代表人也不到庭，由中興大學法律系教授陳信安、律師李荃和、賴秉詳出席；監察院由秘書長李俊俋、律師李元德出席。

賴指派律師洪偉勝出席

立法院於上週五協商決定二藍、一白立委為機關代表出席。國民黨由吳宗憲、翁曉玲為代表；民眾黨則由黃國昌代表出席；訴訟代理人為律師林石猛、東吳大學教授陳清秀、前監委仉桂美。

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