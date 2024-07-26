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颱風天卻見藍白粉大肆嘲諷高雄災情 呂秋遠怒轟：連人性都沒有

看到藍白粉在颱風期間對高雄的酸言酸語，呂秋遠跳出來砲轟。（資料照）

看到藍白粉在颱風期間對高雄的酸言酸語，呂秋遠跳出來砲轟。（資料照）

2024/07/26 00:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風過境，挾帶旺盛西南氣流讓南台灣下起致災性降雨，高雄多地傳出積淹水災情。不過這次高雄連放2天颱風假，竟遭不少藍白粉批評，起初是批評高雄沒達標準就直接宣布放假，根本是想「騙選票」，而後看到高雄嚴重淹水災情，就開始攻擊治水不力、前瞻計畫無效。律師呂秋遠看到這些酸言酸語後，忍不住跳出來砲轟！

呂秋遠25日深夜在臉書發文說，「颱風還在肆虐中南部，尤其是高雄與屏東，這次的降雨量太過驚人，幾天就可能高達2200毫米。要比較看看嗎？這次發生洞庭湖大洪災的湖南省，從6月22日到7月3日，這10天的平均降雨量是310毫米。這種降雨量，到了哪個城市都會成為大災難。網路上那些幸災樂禍，嘲諷高雄的「人們」，到底在說些什麼？」

他接著說，「也許有人會嗆『是怎樣？綠色政府都不能批評嗎？』不是，但你們不是在批評政府，你們是在災民的傷口上灑鹽。這種嚴重的天災，在這個時間點，只有幫忙，只有默哀，完全不是搞藍綠的時候，但是看看某些『人』說了什麼：『無風無雨，放什麼假？你知道經濟損失多少嗎？高雄人值得！綠色執政，淹水保證！』」

「這還不是最惡毒的話。某媒體報導的標題與內容竟然都是『一家三口遊花蓮被女兒牆砸中造成傷亡』，故意營造仇恨，讓閱讀者對這家人有颱風天還出去玩的負面印象。然而真相是，媽媽是門諾醫院護理師，爸爸去接她下班，因為不能放孩子在家，所以才一起出門接送，而因此遭到意外。這種媒體、這種網路文化，在許多人遭到天災傷害的時候，做了什麼？往後如果遇到侵略，他們又會做什麼？」

最後呂秋遠寫道，「向來我對於世界各國的災難，都是哀矜勿喜，即使是中國，對台灣百般欺凌，時時刻刻不忘侵略這裡，我也不會對於他們遭難而幸災樂禍，因為這是基本人性，連人性都沒有，不知道能不能還稱之為人。在這個南部遭難的時刻，我們都是高屏人。之後如果有捐款、宣傳，既然同島一命，肯定算我一份。」

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