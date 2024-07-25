高雄7/26停班課 輕軌恢復行駛、市區309處可臨停

高雄市7月26日大眾運輸工具調整狀況。（高雄市交通局提供）

2024/07/25 23:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕受凱米颱風挾帶西南氣流的颱風尾影響，高雄市因明（26）日預估雨量達停班停課標準臨界值350mm，另還有部分地區仍有積淹水善後事宜，全市停班停課，高雄輕軌明天恢復行駛，渡輪和YouBike持續暫停營運，另因豪雨可能帶來積淹水，市府持續開放全市309處校園、活動中心等處供臨時停車。

高雄市交通局公告，明日公車上午8點至晚上7點採颱風/豪雨班表行駛，山區及觀光公車路線視風雨及路況行駛，公車式小黃全面停駛，公車路線視路況調整營運。可上高雄iBus公車動態系統查詢。

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捷運捷運班距10分、輕軌班距15分，並視搭乘狀況彈性調整班距。即時資訊可上高雄捷運官網查詢。

渡輪旗津往返鼓山、前鎮往返中洲航線持續停航，若風浪平穩另行公告開航，停航時，整點於鼓山、旗津提供接駁車。可上高雄市輪船股份有限公司網站查詢。

YouBike 2.0持續停止營運，恢復營運時間將視風雨情況另行公告。

此外，26日公有路邊及路外平面停車場（不含立體及委外平面停車場）暫停收費，開放紅黃線停車至隔日6:30止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），全市亦開放309處臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放至隔日6:30止，交通局提醒，停車以不影響交通與人車行進為前提。

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