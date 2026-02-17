遊泰上演海中活春宮！疑中國情侶「全裸交纏野戰」畫面曝

一對疑似來自中國的男女，昨（16）日凌晨3點多前往泰國芭達雅海灘後，一起跳進海中接著展開長達近1小時的野戰。（圖擷取自臉書，本報合成）

泰國著名度假勝地芭達雅（Pattaya）再度發生外籍遊客脫序行徑，一對疑似來自中國的男女，在凌晨3點多一起跳進海中，接著展開長達近1小時的海上活春宮，2人全裸交纏期間，甚至完全無視海灘上其他遊客、當地人的圍觀，誇張行徑被民眾全程拍下並po到網路上，迅速引爆泰國網友炎上撻伐。

綜合泰媒報導，這起事件發生在昨（16）日凌晨4點半左右，事發當時一群正在芭達雅海灘垂釣魷魚的釣客們，注意到海面有異狀，隨即發現不遠處有對男女緊密抱住彼此。其中一名47歲的目擊者回憶，起初他以為那是一對體驗晚間夜遊的情侶，未料仔細一看，才發現他們「人與人的連結」，明顯正在從事妨礙風俗的不雅行為。

眾人發現這對情侶的荒唐行徑，隨即拿起手機開始錄影。從影片顯示，2人交纏期間完全不避諱旁人眼光，在海中持進行近1個小時的性行為，中途曾上岸短暫休息一次，緊接著就迅速下水進行「第二回合」，全程有許多遊客和路人駐足圍觀，不過2人似乎對此完全不感到羞恥，完事後還若無其事上岸離開，厚臉皮程度讓眾人傻眼不已。

相關影片事後被人分享到社群平台，其中一段長約35秒的影片，今（17）日凌晨被上傳到臉書社團後，立即被各國網友瘋傳，大批泰國網友、芭達雅當地居民則對此氣憤不已，痛斥這對情侶在公共場所從事不文明的猥褻行為，嚴重損害芭達雅的城市形象與觀光聲譽。還有泰國網友從影片畫面推測，這對情侶是從中國來的觀光客。

另據泰媒指出，這並非芭達雅首次發生活春宮事件，像是今年1月才有民眾通報警方，一名英國籍男子與泰國籍女子在海灘忘我野戰。去年12月則是有一對男女，選擇在海面上的浮床全裸開戰，女方嬌喘聲響徹海灘，嚇得其他遊客當場報警；去年8月一名開雙排車的司機抱怨，一對外國男女在車輛行駛間，直接於車廂內劇烈交疊。

