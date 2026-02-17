初二回娘家避塞車！高公局點名18處易塞路段 高乘載與替代道看這裡

初二國道北區南向車流預測。（高公局提供）

明天（18日）大年初二，交通部高速公路局今天晚間說明，明天有18處路段容易塞車，並提醒將開始高乘載管制、匝道封閉措施，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人5時前或17時後出發；國5北向用路人則建議9時前出發。

明日初二，高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。高公局預判明日重點壅塞路段共18處。

請繼續往下閱讀...

南（東）向路段包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。北（西）向路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施第一是匝道封閉，在上午5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。高乘載管制為下午13-18時，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口。

收費措施則有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。其他管制措施包括開放路肩、替代道路、匝道儀控等，提醒用路人注意。

今日下午13時27分，國3北向23.2公里處木柵隧道內發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於13時42分排除，造成後方車流回堵5公里；13時42分，國1南向202.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於13時48分排除，造成後方車流回堵4公里。

另外，下午14時05分，國1北向165.4公里處發生2起共5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於14時28分排除，造成後方車流回堵3公里，都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

初二國道中區南向車流預測。（高公局提供）

初二國道南區南向車流預測。（高公局提供）

初二國道北區北向車流預測。（高公局提供）

初二國道中區北向車流預測。（高公局提供）

初二國道南區北向車流預測。（高公局提供）

初二國道管制措施。（高公局提供）

國3北向23.2公里處（木柵隧道內）發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國1南向202.6公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國1北向165.4公里處發生2起共5輛小客車追撞事故。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法