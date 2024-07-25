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高雄放颱風假遭藍白粉猛酸 苗博雅：水患時最不需要就是信口開河

受到凱米颱風影響，高雄下起致災性強降雨。圖為楠梓後勁溪溪水暴漲畫面。（記者李惠洲攝）

受到凱米颱風影響，高雄下起致災性強降雨。圖為楠梓後勁溪溪水暴漲畫面。（記者李惠洲攝）

2024/07/25 23:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風中心今天雖然離開台灣，但暴風圈仍籠罩，加上其帶來的旺盛西南氣流使得南台灣持續降下致災性強降雨。不過23日颱風進逼台灣，高雄和其他縣市一樣宣布隔日（24日）放颱風假，竟有不少藍白粉酸「是在騙票」。而今高雄多地傳出嚴重積淹水災情，證明放颱風假是正確的選擇，社民黨北市議員苗博雅忍不住跳出來砲轟藍白酸民。

23日凱米颱風到宜花外海時，原先預估東、北部影響較為劇烈，當高雄市府正式宣布放颱風假，有網友就在PTT發帖批高雄市長陳其邁，稱當時氣象預報的放假標準都沒到就直接帶頭放假，其他中南部縣市都撐到深夜才轉彎，「民進黨就是愛搞這種加碼式民粹政治」。前國民黨立委鄭麗文上廣播節目時還酸，高雄根本是在「蹭颱風假」。

不過凱米伴隨旺盛西南氣流所挾帶的驚人雨量，導致高雄多地淹水釀災，現在看來放假是正確選擇。苗博雅今晚在Threads上砲轟藍白酸民，「國中地理必考關鍵字：颱風、科氏力、中央山脈走向、西南氣流、強降雨、時雨量。一般人閒聊嘴砲就算了。自稱理性客觀知識份子，國中程度的知識該有吧！」

「從今天凌晨0點，到晚間6點50分，高雄市茂林累積雨量已經到1175mm，同期台北市是46mm，高雄的數字是台北市的25倍。連基本的數字、國中程度的知識都搞不清楚，就別再假裝是理性客觀中立的知識份子了。水患時最不需要的就是信口開河！」

由 @miaopoyatw 發佈
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