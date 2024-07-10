憲法法庭開審國會擴權法案 總統委任律師：若憲政秩序破壞將不可回復

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 16:08

〔記者溫于德／台北報導〕國會擴權法案經總統賴清德、行政院、監察院及民進黨立院黨團51位立委，分別聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭下午就暫時處分部分進行開庭。賴清德的代理人律師洪偉勝強調：「可不可違憲一下下就好？」當然不行。

總統賴清德代理人洪偉勝律師說，暫時處分的開庭並非常態、也無先例；關於國情報告及人事同意權等相關規定，立法程序上違法公開透明與民主原則，故有必要去定暫時處分，同有不可回復及其急迫性；洪說，裁準暫時處分就是維持修法前的現狀，不會破壞修法前的現狀，也不會破壞其他憲政秩序，「可不可違憲一下下就好？」當然不行。

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行政院的律師李荃和表示，新法規定不得反質詢，然有關機密部分，就是取決於主席的個人立場與好惡，也強迫揭露行政機關的特權，例如漢光演習等機密。

柯建銘等人的律師陳鵬光認為，立院調查權的限制，有內在、外在的限制，並非由立院部門要求行政部門公開，調查權行使及聽證會舉行，也都不符合這些限制；陳說，違憲引起的損害會造成廣大影響，

陳鵬光進一步提到，目前立院成立雞蛋案、鏡電視案的調查專案小組，已侵害人民不表意的自由，而人民是國家的主人，且就利益權衡來說，否准處分的不利大於准許。

陳鵬光認為，我國憲政體制是國民主權，六大憲法機關包括總統與五院，目前是立院以「我就是比你大怎麼樣？」的態度，要總統賴清德到立院備詢，已經毀憲亂政，憲法法庭的憲法守護手，應避免憲政危機繼續擴張。

監院代理人律師李元德說，監院的獨立性保障無法維持，故除了作成暫時處分外，沒有其他方式可以防止損害。

總統賴清德代理人律師洪偉聖問「可不可以違憲一下下就好？」洪認為當然不行。（記者溫于德翻攝）

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