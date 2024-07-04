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首頁　>　社會

水電工受騙不甘心 設局抓2名「國際化」詐團車手

水電工與警方設局，逮捕取款的年輕車手（圖左）。（警方提供）

水電工與警方設局，逮捕取款的年輕車手（圖左）。（警方提供）

2024/07/04 10:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅21歲的張姓與鄭姓年輕人，缺錢上網找偏門工作，加入名為「馬斯克」（特斯拉創辦人）的詐欺集團，淪為這個名稱頗國際化的詐團車手，中市一位水電工誤信股票投資騙局，損失30萬元後心有不甘，謊稱還要再投資60萬元，去年11月與警方設下引君入甕之局，警察埋伏當場逮捕這兩名車手，台中地檢署昨天依詐欺罪起訴2人。

中市警方調查，詐欺集團假冒某證券公司的投資專員，邀請被害人加入假的股票投資群組，上述被害人去年11月匯款30萬元血本無歸，他向警方報案後，雙方聯手設局，這位從事水電工的被害人，向騙徒謊稱還要投資60萬元，員警當場拘捕張姓面交車手，以及鄭姓車手頭，兩人都是21歲，當時無業，上網找打工機會，卻找到偏門的工作。

警方現場查扣偽造識別證、iPhone手機、投資契約書及現金儲值收據等證物，調查發現，兩車手所屬的詐欺集團來頭不小，成員頗具「國際化」，群組的化名包括特斯拉創辦人「馬斯克」、蘋果電腦創辦人「賈伯斯」，甚至是美國國務卿「布林肯」等，顯見這群詐騙成員對國際事務頗了解，不過，警方雖抓到車手，但沒有抓到化名「馬斯克」、「賈伯斯」等騙徒，台中地檢署偵結後，依詐欺罪起訴2人。

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