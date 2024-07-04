王建民免賠！挨告涉名醫婚外情落幕 法官認清涼照算「早安圖」

中信兄弟投手教練王建民。（記者廖耀東攝）

2024/07/04 11:16

〔記者張文川／台北報導〕台南名醫王文哲指控前旅美球星、職棒中信兄弟隊投手教練王建民，與其妻、醫美女醫師蕭嘉蓉有不當往來，曾一起出遊及互傳訊息，妻子還曾傳送清涼照給王建民，並標示「色女」，已侵害他的配偶權，提告求償1000萬元；台南地院一審駁回，上訴二審時降價求償200萬元，台南高分院仍認為2人互動是正常社交，傳送的照片屬「早安圖」等級，並未逾矩，仍判王建民免賠；最高法院認同二審判決，駁回王文哲上訴，王建民確定無須賠償。

王文哲指控，2021年在查看家中電腦的舊檔案時，意外發現2014、2015年期間，妻子與王建民有親密對話、共同出遊的證據，因此向妻子與王建民求償1000萬。

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蕭嘉蓉控王文哲偷吃 帶小三到家裡嘿咻

蕭嘉蓉與王文哲目前正在打離婚官司，她指控丈夫劈腿偷吃，還在家裡與小三嘿咻，她才帶著孩子搬離，也有控告丈夫的小三民事求償。王文哲因此也拿出約10年前的照片，反控妻子外遇偷吃王建民。

台南地院一審認為，王文哲提供的照片等證據是10年前所攝，不僅過了時效，且未能證明2人是不當往來關系，判2人不須賠償。王文哲不服，上訴二審並降價求償200萬元。

王文哲提出的證據包括妻子與王建民的對話，不僅有「親愛的」、「honey」、「愛你」、「情人節快樂」等親密用詞，還經常在凌晨講很久的電話，還同遊台南漁光島、港邊、眼鏡行等地，妻子還傳送附有「色女」、「牛嘸奶」等性暗示文字的清涼照片給王建民。

台南高分院認為，親密對話未必代表雙方有不正常的親密關係，蕭傳的清涼照片並未裸露身體重要私隱部位，且蕭女也會在廣告和通訊軟體上使用這些照片，可視為公眾可自由觀看的內容，更像是「早安圖」，依此認定王建民與蕭女的關係，屬於正常社交往來範疇，沒有逾矩，侵害配偶權的證據不足，仍駁回上訴。

王文哲再上訴，最高法院認為二審已充分說明證據採、駁的理由，沒有違誤，上訴沒有理由，駁回上訴，全案確定。

台南知名醫美人妻醫師蕭嘉蓉（左）與丈夫名醫王文哲（右）。（圖取自蕭嘉蓉臉書、資料照；本報合成）

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