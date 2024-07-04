「華爾街女神」陳莉婷助母奪產欲殺姑！判決出爐

陳莉婷與母親胡青青被依殺人未遂等罪重判9年、9年1月。（記者張文川攝）

2024/07/04 10:49

〔記者張文川／台北報導〕自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，去年被控為了幫母親胡青青爭奪上億元家產，夥同友人楊儒杰、詹勝雄用鐵鎚重擊胡青青的陳姓小姑頭部，去年11月被依家暴殺人未遂、傷害等罪起訴；台北地院今宣判，依殺人未遂罪重判胡青青、陳莉婷母女各8年有期徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑。

共犯楊儒杰依幫助殺人未遂罪判刑3年半、傷害罪判10月，全案可上訴。另一共犯詹勝雄，於最後一次開庭時未到庭，未能審結，將另行宣判。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，胡青青因財產分配問題和陳姓小姑有齟齬，2022年6、7月間，她騙走小姑的身分證，將她名下房產設定抵押給某公司，再冒名提款。同年8月小姑發現胡青青的劣行，要求胡女寫切結書以承擔責任，胡青青遂拐騙小姑和其男友返家談判，並打電話向女兒陳莉婷求助。

胡青青不滿小姑與她對簿公堂，求助女兒陳莉婷，陳莉婷找來楊儒杰、詹勝雄2男相助，2男強勢以尼龍繩捆綁小姑情侶，並以布塊塞嘴。

陳莉婷拿出已寫好的字條「願出借本案不動產供陳莉婷周轉三年」、「願不追究陳莉婷與胡青青一切刑、民事法律責任」，但小姑只願在不動產上用印。

胡青青、陳莉婷之後不滿小姑提告，心生殺機，母女謀議殺害陳女，2023年9月29日，由詹男開車載胡、陳母女至小姑的北市信義區大樓住處埋伏，詹將車臨停在停車場準備接應，陳女負責把風，胡青青則持早先剛買的鐵鎚在手。

胡青青趁小姑返家搭電梯時，從後方用鐵槌襲擊小姑後腦，再強拉到逃生梯間猛烈敲擊頭部，小姑嚇得尖叫呼救，驚動鄰居報警，眾人才停手。陳女頭部遭鐵鎚連續重擊，血流如注，經送醫縫合傷口後生命無礙，倖免於死。

警方將胡青青依現行犯逮捕，循線逮捕陳莉婷與2男到案，訊後聲押3人獲准，去年11月28日起訴後續押迄今。

北院審理期間，陳、楊否認犯案，胡女雖坦承犯殺人未遂並違反保護令，否認預謀殺人，也否認有共犯。

合議庭認定3人犯行明確，認為胡青青、陳莉婷母女僅因金錢糾紛，竟欲牟取陳女性命，情節不輕；楊儒杰明知胡青青欲殺害陳女，不但未盡力阻止，還提供協助。

合議庭認為，胡青青雖坦承殺人未遂，但辯詞前後反覆不一且不合理，否認預謀犯案及有共犯，避重就輕，犯後態度不佳，她雖手抄經文數次寄到法院以示悔悟，但警方搜索時，發現她犯案前就在蒐集如何減輕刑度、獲判無罪的新聞報導，還在減刑事由上畫重點，難以認定她確有悛悔之意。

陳莉婷犯後始終否認犯行，飾詞卸責，空言指謫他人構陷入罪，顯然全無悔意，犯後態度惡劣；楊儒杰先承認、後否認，還空言指責遭到刑求，顯無悔意，犯後態度亦差。因此3人皆從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法