持鐵槌弒妻又衝超商追殺兒 彰化6旬父殺人罪起訴

余父持鐵槌攻擊妻兒，17歲的兒子受傷衝進附近超商求救，在店員保護下獲救。（資料照，民眾提供）

2023/11/07 19:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣福興鄉現年62歲的余男，今年7月間涉嫌持鐵鎚攻擊妻子和兒子，造成45歲的印尼籍妻子頭部重創，送醫不治，17歲的兒子受傷衝進附近超商求救，在店員保護下獲救。該案經彰化地檢署偵辦終結，今天依家庭暴力之殺人罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出，案件發生於7月5日下午5時16分，余男預先購買一把鐵槌，案發時太太正準晚餐，余男在客廳拿出鐵槌，見太太轉身去廚房，先對正在客廳的兒子攻擊其頭部，兒子打電話求救，余男持續趨前再攻擊兒子，此時太太從廚房來到客廳，見狀立即制止，余男持鐵鎚轉而攻擊妻子頭部，兒子趁機逃出屋外，但留在屋內的妻子，遭持續攻擊，無法脫困，致頭部受有20幾處撕裂傷，導致頭皮下出血、顱骨骨折、顱內出血及腦實質出血。

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其後，余男出門追趕其子，並於福興鄉沿海路四段處攔截其子後，不斷持鐵鎚朝兒子頭部攻擊，一路拉扯攻擊，其子企圖尋求協助，趁隙掙脫余男掌控，負傷逃至一間超商，余男仍追趕至超商，兒子跑到超商櫃台的店員身後，仍持鐵鎚與超商店員對峙達一分鐘，最後未能得逞。

警方據報趕到，在超商外逮捕余男，扣得一把鐵鎚，並將余妻、余子送醫急救，但余妻因顱腦損傷而死亡。另余子則受有左側眼眶骨頂部及內側骨折、廣泛頭皮血腫、及手指多處骨折等傷害，經醫治後，始倖免於難。該案檢警調查時，有提到余男有憂鬱症病史，但起訴書均未提及。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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