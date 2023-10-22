上網求職淪為詐團車手 待業婦落網稱「沒領到薪水」

警方鎖定提領車手黃女，持拘票將其攔查逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/22 13:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕待業的49歲黃姓婦人上網求職，卻淪為詐團車手，她依照對方指示，在大台北地區多次提領詐騙贓款，北市警南港分局獲報後成立專案小組，蒐證並鎖定黃女行蹤，見時機成熟後，持拘票在新北市萬里一帶將黃女逮捕，移送偵辦。

據了解，黃女有毒品、妨害公務前科，她於待業期間上網求職兼差，看見某投資公司徵才，心想因工作內容門檻低，僅需依照公司指示，前往指定地點收取投資款項，就可從中獲得數千元酬勞，於是一口答應。

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南港警分局今天表示，8月時轄內金融機構遭詐欺車手提領20萬餘元贓款，立即與鐵路警察局組成專案小組，經調閱、過濾沿線監視器影像，掌握黃女身份，發現她除了在南港提領外，且在雙北地區均有提領紀錄，更為十多個分局查緝對象。

據指出，警方本月19日當天上午即鎖定黃女行蹤，發現她搭乘朋友騎的機車出現在新北市萬里路邊，警方按喇叭示意停車後，將黃女拘提，至於騎車載她的友人因未涉案，並未被逮。

黃女向警供稱是在臉書上找工作，依照對方指示提領，但至今都沒領到薪水，警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方發現黃女搭載友人機車，鳴按喇叭示意停車。（記者陸運鋒翻攝）

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