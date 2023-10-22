為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

上網求職淪為詐團車手 待業婦落網稱「沒領到薪水」

警方鎖定提領車手黃女，持拘票將其攔查逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方鎖定提領車手黃女，持拘票將其攔查逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/22 13:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕待業的49歲黃姓婦人上網求職，卻淪為詐團車手，她依照對方指示，在大台北地區多次提領詐騙贓款，北市警南港分局獲報後成立專案小組，蒐證並鎖定黃女行蹤，見時機成熟後，持拘票在新北市萬里一帶將黃女逮捕，移送偵辦。

據了解，黃女有毒品、妨害公務前科，她於待業期間上網求職兼差，看見某投資公司徵才，心想因工作內容門檻低，僅需依照公司指示，前往指定地點收取投資款項，就可從中獲得數千元酬勞，於是一口答應。

南港警分局今天表示，8月時轄內金融機構遭詐欺車手提領20萬餘元贓款，立即與鐵路警察局組成專案小組，經調閱、過濾沿線監視器影像，掌握黃女身份，發現她除了在南港提領外，且在雙北地區均有提領紀錄，更為十多個分局查緝對象。

據指出，警方本月19日當天上午即鎖定黃女行蹤，發現她搭乘朋友騎的機車出現在新北市萬里路邊，警方按喇叭示意停車後，將黃女拘提，至於騎車載她的友人因未涉案，並未被逮。

黃女向警供稱是在臉書上找工作，依照對方指示提領，但至今都沒領到薪水，警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方發現黃女搭載友人機車，鳴按喇叭示意停車。（記者陸運鋒翻攝）

警方發現黃女搭載友人機車，鳴按喇叭示意停車。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團手法翻新！外送員淪車手 台鐵置物櫃取簿被查獲
2023/10/21 21:14

詐團手法翻新！外送員淪車手 台鐵置物櫃取簿被查獲
銀行大門面交300萬元 埋伏警逮18歲詐團車手
2023/10/21 13:27

銀行大門面交300萬元 埋伏警逮18歲詐團車手

拚到延長賽 富邦長春賽泰國瓦拉川奪冠
「有手機就能日領5000元」2男淪車手 出面拿誘騙投資詐款被逮
2023/10/21 12:21

「有手機就能日領5000元」2男淪車手 出面拿誘騙投資詐款被逮
1塊錢揪出警示帳戶！男子見警拔腿狂奔 被逮認了當車手
2023/10/20 12:07

1塊錢揪出警示帳戶！男子見警拔腿狂奔 被逮認了當車手
婦遭假投蠱惑險失財 警扮替身逮重操舊業車手
2023/10/18 09:57

婦遭假投蠱惑險失財 警扮替身逮重操舊業車手
婦砸750萬遲未獲利又要投資 警設局釣出逮捕女同志車手
2023/10/17 10:55

婦砸750萬遲未獲利又要投資 警設局釣出逮捕女同志車手
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播