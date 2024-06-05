台中名醫劈腿富家千金被抓包 妻查戶口名簿發現竟又有私生子

在台中某醫院執業的蘇姓名醫劈腿富家千金被抓包，妻子查戶口名簿發現竟與另名女子有私生子。（情境照）

2024/06/05 12:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在台中某醫院執業的蘇姓名醫，2007年時被妻子黃女抓包他和企業富家千金去摩鐵開房，法官判千金賠50萬元定讞，但蘇姓醫師表面上跟妻子重修舊好，背地裡再劈腿兩女，其中一名方姓女子還替他生下私生子，直到黃女查戶口名簿才發現此事，法官判方女應賠20萬元。

判決指出，蘇姓醫師因協助企業員工健檢與富家千金結識，兩人於2007年4月相約前往台中某7星級摩鐵開房時，被黃女會同徵信社人員抓包，富家千金雖然辯稱不曉得蘇男已婚，但仍被法官判賠50萬元定讞。

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蘇男劈腿富家千金後，與黃女重修舊好回歸家庭，黃女也原諒他撤告，兩人似乎婚姻已生裂痕，蘇男於2012年時離家出走，並與林姓女子發生婚外情，黃女再告上法院，法官判蘇、林兩人應賠50萬元定讞。

蘇男這次再被抓包後，跟黃女已再無白頭的可能，兩人簽字離婚後，黃女竟在查閱戶口名簿時，發現蘇男在兩人還沒離婚時，偷偷認領他與另名方姓女子所生的孩子，黃女再度爆炸，但因兩人離婚時，蘇姓醫師已「淨身出戶」把財產全部交給黃女，因此黃女這次只向方女提告求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，方女說，黃、蘇兩人離婚前夕早已分居多年，雙方感情早已無法挽救，婚姻處於搖搖欲墜、瀕臨瓦解狀態，她不認為黃女有多痛苦，且蘇男離婚時所給付財產已足以填補黃女所受的損害，不認為自己需要再賠錢。

法官認為，黃女與蘇男簽署離婚協議時，雖然條文內容有提及「甲方（黃女）應於1個月內撤回對乙方（蘇男）及第三人之所有民、刑事訴訟及強制執行等任何司法程序」，但因當時黃女只是針對蘇男所有的外遇對象撤告，並不曉得蘇男已經和方男生下私生子，黃女針對私生子部分提告求償，並未違反協議規定，因此判方女應賠20萬元，可上訴。

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