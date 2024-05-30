保七偵查佐為證明沒花心 竟拍攝工作行蹤向小三報備

保七總隊蔡姓偵查佐，將偵查中案件訊息洩漏給小三被判刑。（情境照）

2024/05/30 16:13

〔記者張文川／台北報導〕警政署保七總隊已婚蔡姓偵查佐，在外偷吃結交李姓情婦，為證明沒冷落小三，竟將值勤地點及周遭環境拍照，用LINE傳送給她報備行蹤，後來蔡男回歸家庭照顧癌妻，小三不甘被甩，持照向保七總隊檢舉；蔡員認罪，台北地院依4件洩密罪將他各判刑2月，合併應執行7月、可易科罰金，緩刑2年，支付公庫6萬元。可上訴。

判決指出，49歲蔡員先後擔任屏東縣刑警大隊、枋寮警分局偵查隊、保七總隊刑大第三大隊、第七大隊偵查佐。2020年間因辦案關係認識李女，從公務聊到私務，發展成婚外情。

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蔡員為了向李女證明自己是在工作，並非花心在外趴趴走，同時向李女炫耀展現辦案時的威風，自2020年3月至9月間，4度在執勤搜索或蒐證現場拍照傳送給小三，甚至透漏案由、地點、執行對象的偵查卷證，也拍給她看。

蔡員外洩的4次執勤勤務，包括赴馬祖南竿執行專案搜索、至新北市搜索涉排放廢水污染環境的某公司、對涉違反森林法的男子蒐證，以及到南投搜索涉嫌違反野生動物保育法的男子。

好景不常，2022年蔡員的妻子被診斷罹癌，蔡員決定擔起丈夫的責任，回歸家庭照顧妻子，決意與李女分手，但小三不願就此放手，同年12月持蔡員歷次拍給她的「打卡照」與案卷照片，向保七總隊提出檢舉，指證歷歷，蔡員坦承洩密，北檢起訴。

北院審理時，蔡男自白坦認，法官採簡易判決，認定蔡員將偵查中應秘密的案件訊息洩漏給外人，自述動機是為了向李女交代行蹤，考量他犯後態度良好，洩漏對象並非案件相關人等，危害性較低，且須照料罹癌妻子、扶養父母等因素後，4罪併判7月徒刑，緩刑2年。

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