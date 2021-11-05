北市前議員許富男外遇生子！妻遭背叛14年 怒告小三獲賠100萬

北市議員許家蓓之父、曾任議員的許富男，外遇多年並生下一子，元配直到小三帶私生子出現才得知遭背叛，提告小三後獲賠100萬元。（資料照）

2021/11/05 13:28

〔記者溫于德／台北報導〕台北市議員許家蓓的父親、曾任北市議員的許富男，2006年與林姓小三外遇並產下一子，許妻直到去年小三帶私生子現身，她才驚覺已遭背叛達14年之久，她隨後向小三提告求償200萬元。士林地院認定小三確實侵害許妻配偶權，判賠100萬元；可上訴。

許富男妻子主張，夫妻於1986年結婚，但許富男自2006年起與林姓小三交往並發生性關係，2009年生下一子，自己直到去年9月間，小三帶著私生子現身家中，並稱「兒子的爸爸是妳老公」，她才驚覺遭背叛多年，因此求償精神慰撫金200萬元。

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林女解釋，當初她以為許富男已離婚，但交往後才知道許仍有婚姻關係，就在她打算離開時卻發現已有身孕，並生下兒子，然而，許男後來另交女友，此後大多在爭吵中度日；另許家蓓發現2人關係後，毆打並恐嚇她的母親，導致她害怕地想離開許男，卻又被許男以傷害家人為由威脅，要求繼續交往。

林女也說，對於介入家庭，自己感到抱歉也很後悔，現在已與他人結婚，卻仍被許富男要求不得離開，備感痛苦無奈，另無業的她需撫養2個小孩，先生月薪也只有3萬5000元，求償200萬元實在過高。

士院根據許富男與林女的手寫信、DNA鑑定結果與LINE對話紀錄，認定林女確實與已婚許男交往並生下小孩，審酌小三、元配的學經歷後，判賠100萬元。

至於林女雖指遭許家蓓辱罵，母親更被毆打、恐嚇，使她身心俱疲，請求減輕精神慰撫金，但士院認為，即便屬實，也與本件侵害配偶權無關，並未據此酌減判賠。

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