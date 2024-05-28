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林明佐涉內鬼案被押前記者史鎮康 曾幫黑道周政保拍亮槍影片

林明佐涉嫌當內鬼案，中檢第三波搜索，並羈押10多年前幫黑道拍攝嗆聲影片的前記者史鎮康。（資料照）

林明佐涉嫌當內鬼案，中檢第三波搜索，並羈押10多年前幫黑道拍攝嗆聲影片的前記者史鎮康。（資料照）

2024/05/28 16:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署聲押禁見林明佐之後，本月22、23日持續搜索傳喚，共傳喚具有上千億元身價的博弈集團陳姓總裁（金主），以及陳總裁的手下前記者史鎮康等5人，並以犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證等疑慮，向法院聲請羈押禁見獲准，史鎮康是14年前，震驚社會「周政保亮槍影帶」的拍攝者。

依維基百科等記載，2007年3月25日，TVBS中部新聞中心回報取得一錄影帶，是黑道幫派份子周政保亮槍嗆聲恐嚇的畫面，此影帶來源是南投駐地記者史鎮康取得，TVBS晚間新聞播出後，當時創下1.42的高收視率，不料，該影帶竟是史鎮康協助拍攝，仿效槍擊犯薛球以拍攝錄影帶恐嚇他人方式，拍攝本件嗆聲影片，再「炮製成獨家爆料新聞」，台中地檢署很快拘捕史鎮康，在各界撻伐聲浪下，TVBS將中部特派員張裕坤、南投駐地記者史鎮康解職，新聞部總監等人記過，總經理李濤向觀眾鞠躬道歉。

中檢指出，本月22日、23日，中檢針對博弈集團相關犯嫌處所，發動第三波搜索，陸續傳喚拘提5人，包括據傳博弈集團身價上千億的陳姓總裁，其下屬史姓男子（即史鎮康）等5人，都聲請羈押禁見獲准，此案累計至今，包括林明佐在內，累計有7人羈押禁見。

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