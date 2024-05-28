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刑事局警政監林明佐涉「內鬼」案 身價上千億總裁等5人羈押

刑事局警政監林明佐涉當內鬼貪污案，中檢又聲押禁見博弈集團身價上千億元陳姓總裁，以及史姓前記者等5人獲准。（資料照）

刑事局警政監林明佐涉當內鬼貪污案，中檢又聲押禁見博弈集團身價上千億元陳姓總裁，以及史姓前記者等5人獲准。（資料照）

2024/05/28 14:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署以他涉嫌財產來源不明罪等6項罪名聲押獲准後，本月22、23日持續搜索傳喚，共傳喚具有上千億元身價的博弈集團陳姓總裁（金主），以及史姓前記者等5人，並以犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證等疑慮，向法院聲請羈押禁見獲准，包含林明佐在內，此案已經羈押7人。

林明佐於本月3日羈押獲准後，中檢本月7日、8日發動第二波搜索偵查，同步搜索博弈集團犯嫌、公司、聚會等14處所，查扣現金、車輛、名錶及相關資料等證物，並陸續傳喚、拘提劉男等8人到案，其中，劉男涉嫌觸犯組織犯罪防制條例的「主持、指揮犯罪組織」、洗錢防制法的一般洗錢罪、刑法的賭博罪，且有逃亡或勾串、共犯證人之虞，聲請羈押禁見獲准；另3人諭知各300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘4人限制住居並限制出境、出海或請回。

本月22日、23日，中檢又針對博弈集團相關犯嫌處所，發動第三波搜索，陸續傳喚、拘提5人，包括據傳博弈集團身價上千億的陳姓總裁，其下屬史姓男子（前媒體記者）等5人，都聲請羈押禁見獲准。

此案源於台中地檢署指揮台中市刑警大隊，偵辦博弈與洗錢犯罪集團，卻一直「不順利」，例如搜索賭場據點前一天，該賭場「剛好」關閉，欲拘提的嫌犯「剛好」失蹤，中檢懷疑有「內鬼」，歷經數月偵查，鎖定時任台中市刑警大隊長的林明佐，本月2日搜索林明佐住處，查獲逾2000萬元的來源不明財產，3日依貪污等6項罪名，有勾串共犯等疑慮，向台中地方法院聲請羈押禁見林明佐獲准。

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