家暴父嗜賭染毒不顧家庭 2女兒聲請免除對老父扶養義務獲准

梁男嗜賭又染毒不顧家庭，2女兒向法院聲請免除對老父扶養義務獲准。（資料照）

2024/05/23 10:57

〔記者李立法／屏東報導〕梁姓老翁年輕時嗜賭及吸毒，遊手好閒未善盡人夫及人父責任，2個從小由祖父母帶大的女兒，控訴父親拿不到錢就家暴，向法院聲請免除對梁父的扶養義務，屏東地院詢問相關親屬及調查後，認為梁父在女兒成長過程中未盡人父之責，同意2位女兒的聲請，可上訴。

2女主張，父親在她們年幼時與母離婚，將2人丟給祖父母及姑姑照顧後便離家，從未關心2人生活，父親無業，未曾給付2人扶養費，偶爾返家也僅待在家中吃喝，且有吸毒、賭博等惡習，沒錢花用時甚至會恐嚇祖父母要錢，她們的母親過去飽受家暴之苦，父親在她們成長過程中未盡扶養義務，請求法院准予2人免除對梁男的扶養義務。

請繼續往下閱讀...

2女的姑姑出庭作證，指梁男因嗜賭及吸毒，妻子受不了才離婚，梁男一直都沒有工作，職業就是賭博，離婚後就將2個年幼的女兒丟給父母照顧，梁男則居無定所，要錢時才會出現，梁男婚後經常要錢及吸毒，不只毆打妻子，有時要不到錢連母親也打。

屏東地院審理後，法院認為梁男對家失職情節核屬重大，若女兒仍須負擔扶養梁男義務，顯失公平，依法准予免除2位女兒對父親的扶養義務。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法