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誇張！丈夫婚後就進監獄 分居十三年休夫判離

誇張！婚後就進監獄，分居十三年後他慘遭休夫。（情境照）

誇張！婚後就進監獄，分居十三年後他慘遭休夫。（情境照）

2024/04/30 09:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓男子13年前登記結婚後不久，就入獄服刑，出獄後也不跟妻子同住，事後妻子更發現他喜歡召妓買春、甚至吸毒還沉迷賭博，妻子決定休夫，新竹地院審理後認定張男完全沒有負擔生活費且持續分居，婚姻早已名存實亡，判准離婚。

民國100年結婚的陳女說，登記結婚後，夫妻即分居至今，早已無共同居住之事實，平日間亦無何等之聯繫及關懷，早就形同陌路，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，彼此間情感已然殆盡，此段婚姻已無維持必要。

根據先生張男LINE對話紀錄，顯示他曾買春，構成侵害配偶權行為，也是對婚姻關係的重大背叛，張男甚至還有賭博、吸食毒品等不良惡習，讓她看不見兩人未來以外，亦終日擔心先生又會身陷囹圄而惶惶不安，生活於極大之恐懼當中而身心俱疲。

她說，先生曾因細故即恐嚇她，並口出惡言「我會打死你，操你的！」，先生行為已對她造成莫大心理傷害及精神壓迫，而構成家庭暴力虐待行為。

法官問認識夫妻雙方的證人，是否了解夫妻婚姻感情生活狀況？證人說夫妻結婚之後在屏東住，張男在屏東監獄被關，出獄之後也沒有給妻子生活費，都是陳女自己想辦法，也沒有同住，一直都分居狀態直到現在。

法官審理後，判准離婚。

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