穢言辱妻13年 劣夫「被休了」

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2021/01/02 05:30

婚姻受害 妻罹憂鬱症

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓婦人結婚十三年，動輒遭先生張男言詞侮辱，還多次被趕出家門，因此罹患憂鬱症，但她仍尋求專業醫師諮詢，希望改善與丈夫的關係，但與丈夫溝通長達十一年無效，張男還是不願意修補；陳女訴請離婚後，張男竟跟法官說，不知道妻子為何離家。新竹地院法官認為張男根本沒有正視婚姻出現的問題，更無維繫婚姻作為，判准離婚。

妻尋求溝通11年 夫不理

陳女主張，與丈夫婚後生下兩名子女，丈夫對婚姻生活多有不滿，爭吵頻繁，多次以言詞侮辱她，造成她身心受創、罹患憂鬱症，還多次被趕出家門，只能回娘家避難。

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陳女說，丈夫個性剛愎自用、無法溝通，她患病後，還願意前往精神科就診，藉助藥物治療，並尋求專業醫師對婚姻的建議，試圖與丈夫改進關係，但與丈夫嘗試溝通長達十一年，對方只有嘴上說好，其餘對於雙方如何能溝通得更加順利、不再辱罵她、不趕她出門等，從未改善和做出承諾。

陳女還告訴法官，不僅被丈夫逐出家門，丈夫還以不准見小孩為要脅，她溝通十一年無效，請求判准離婚。

張男則主張，是妻子拋夫棄子，對家庭事務不聞不問，長輩多次相勸均不領情，且妻子多次離家出走的原因，他迄今一頭霧水；張男並說，妻子硬要把家務事鬧上法庭，根本是浪費社會資源。

法官傳陳母出庭作證，她說女兒常被趕回娘家，總是哭著回去，婆婆說他兒子講話比較衝，公公則求媳婦回去照顧兩個年幼孫子；張男曾寫過協議書，但事後毀約沒遵守。陳母證稱，女婿動輒在女兒面前「問候」她這個岳母，常罵「你╳什麼的」、「你媽╳╳的」等語。

法官認為，夫妻十三年來不斷輪迴「爭吵、離家、返家、再次爭吵、離家、返家」，張男竟稱不清楚妻子離家出走的真正原因，足認根本沒有正視婚姻問題，且陳女離家後多次請求離婚，張男卻以「要為孩子著想」為由拒絕。法官認為張男將孩子與婚姻的維繫綁在一起，不僅無助於修補婚姻裂痕，更顯見沒有深省造成婚姻困境的緣由，尋求解決之道。

竟稱不知妻為何求去

法官認為這對夫妻即使勉強同住，只是互相憎恨而已，且陳女訴請離婚態度堅決、張男卻消極面對，無維繫婚姻作為，依此判准離婚。

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