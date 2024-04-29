入不敷出！全國警官統調彰化走13人 僅補4人原因曝

全國警官統調彰化調走13人，卻僅補進4人，恐出現人才荒。（記者湯世名攝）

2024/04/29 10:44

〔記者湯世名／彰化報導〕警政署最近公布全國巡官統調名單，六都之外最大縣的彰化縣警局有13名中階警官請調離開，不乏偵查員、警務員，甚至有警備隊長，卻只補進4人；資深員警對此指出，請調來彰化的4人是「走不知路」，六都升遷管道順暢，彰化待遇與福利不如六都，卻要做跟六都一樣多的事，勤務相當繁重，自然留不住人才。

依據名單來看，彰化縣今年統調離開的14名警官，其中有高達7人請調至六都的新北、高雄、台中與台北市警局，而台中又占了4人之多；至於請調來彰化縣的4名警官，則都申請辦理行政工作。

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資深員警指出，彰化縣今年3月才有20多人退休，7月前又有最大一批的40多人退休，短短數月就有60多人退休；這波全國巡官統調，彰化縣又有14人請調離開，當中還有1名刑事幹才不願再待，補進來的卻僅有4人，而且還都是辦理行政工作，這4人要不是老家在彰化要返鄉工作，就是不知彰化勤務繁重的恐怖，根本是「走不知路」。

基層認為，六都警察局都有額外的津貼、加給，升遷管道相對順暢，有企圖心的警官自然列為首選；除非本來就是彰化人，否則在彰化工作，要做跟六都一樣多的事情，待遇、升遷與福利卻都不如六都，實難留住人才。退休潮與請調潮都讓彰化原本捉襟見肘的人事更形雪上加霜，可以預見的是未來勤務恐將更加繁重。

基層警認為彰化待遇與福利不如六都，卻要做跟六都一樣多的事，勤務相當繁重，自然留不住人才，示意圖。 （資料照）

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