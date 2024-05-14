分期付款購車不過戶 買家逼車惡搞原車主含淚扛罪

台中高等行政法院認為黃男逾期主張劉男才是違規駕駛人，因此視黃男為違規人，開罰並無錯誤，判決黃男敗訴確定。（資料照）

2024/05/14 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子的汽車賣給劉男，因劉男分期付款，雙方約定付清再辦理車籍過戶，不料，劉男卻在去年「任意驟然變換車道迫使他車讓道」（俗稱逼車），導致黃男挨罰1萬8000元，汽車還被吊扣牌照6個月，黃男提起行政訴訟，主張當天不是他開車，法官卻認為黃男逾期未主張劉男才是違規的駕駛，判決黃男敗訴，全案確定。

裁定書指出，黃男的自用小客車，於去年1月9日上午，行駛於新北市中和區，因逼車被新北市警方「逕行舉發」，處黃男1萬8000元罰鍰、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，另外，這輛車吊扣汽車牌照6個月，黃男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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黃男主張，這輛車已賣給劉男，但劉男是採分期付款，未避免劉男不付尾款，於是先把車交給劉男使用，等價金全部付清再過戶，他雖仍是車主，但案發時開車的是劉男，處罰他不公平，聲明撤銷罰單，黃男強調，他想向台中市交通事件裁決處主張，劉男才是真正逼車違規人，但因劉男不願提供駕照，他無法申訴。

不過，法官卻認為，「逕行舉發」基本上是以汽車車主為被舉發人，但汽車車主不一定是實際違規人（駕駛），為使真正的違規駕駛人負責，遂制訂被舉發的車主，在一定時間內，檢證告知實際違規人，以辦理歸責的規定，如果逾期未辦理，則視車主為違規的駕駛人。

法官強調，黃男雖主張自己不是逼車違規的駕駛人，但他既然是車主，又逾期主張劉男才是違規駕駛，黃男被視為違規的駕駛人，開罰並無違法錯誤，駁回黃男之訴，全案確定。

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