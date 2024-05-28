為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

民眾拾獲媽祖零錢包 警靠1張超商繳款收據找到失主

李姓婦人到梧棲分駐所領回遺失的現金及零錢包。 （民眾提供）

李姓婦人到梧棲分駐所領回遺失的現金及零錢包。 （民眾提供）

2024/05/28 09:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區1位民眾在路上拾獲一只印有白沙屯媽祖圖樣的小零錢包，送到清水警分局梧棲分駐所報案，警方根據包內的一紙繳款收據，順利找到遺失1萬多元的李姓婦人，李婦直呼「媽祖有保佑」！

清水警分局今天表示，5月26日民眾拾獲印有白沙屯媽祖圖樣的小零錢包，到梧棲分駐所報案。

警方依規定與拾得人清點財物時，赫然發現內有1萬7千多元現金，以及一張超商繳款收據，巡佐高德興想到民眾丟掉這麼多錢，應心急如焚，立即聯繫收款銀行，但經1個多小時的電話層層轉接，均未能查明失主身分，再鍥而不捨前往超商調閱監視器畫面，以協助尋找失主。

没想到，警方調閱超商監視器時，一旁店員眼尖發現繳款婦人像是母親友人，高德興立即請該熱心店員協助聯繫，確認李姓婦人是失主後，立即請婦人前來認領。

李婦到派出所時，心情激動，感謝民眾拾金不昧及清水分局警員積極協尋，才找回鉅額生活費，直呼「媽祖有保佑」！梧棲分駐所巡佐高德興僅靠一張繳款收據協尋失主，過程迅速又順利，連警方都覺得很神奇，冥冥之中受到媽祖庇佑。

梧棲分駐所所長涂嘉佑呼籲民眾外出時應注意保管個人隨身物品及財物，避免外出途中掉落遭有心人士取得及利用，若民眾拾得物品及財物應送至警察機關，切勿佔有，以免因刑事責任遭到送辦。

警方送還李姓婦人遺失的零錢包。（民眾提供）

警方送還李姓婦人遺失的零錢包。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市竊賊破窗偷Mac 失主開啟定位行蹤「全都錄」落網
2024/05/17 16:24

北市竊賊破窗偷Mac 失主開啟定位行蹤「全都錄」落網
好心真的有好報！台中外送員定期捐款 錢包遺失靠這張收據
2023/09/19 12:20

好心真的有好報！台中外送員定期捐款 錢包遺失靠這張收據

出國爭光急須捐助 孩子參賽經費不足
搭台中小黃搞丟重要筆記本！警居然找到她 日女摀臉不敢置信
2024/05/26 22:37

搭台中小黃搞丟重要筆記本！警居然找到她 日女摀臉不敢置信
5張千元鈔掉超商沒人撿 警追到「第四台」終找到失主
2024/05/26 10:28

5張千元鈔掉超商沒人撿 警追到「第四台」終找到失主

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播