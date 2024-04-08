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多台沙灘車違規上路又逼車惹惱用路人 囂張下場曝

南投縣仁愛鄉投83線清明連假有沙灘車違規行駛，高速逼車遭民眾檢舉。（圖由民眾提供）

南投縣仁愛鄉投83線清明連假有沙灘車違規行駛，高速逼車遭民眾檢舉。（圖由民眾提供）

2024/04/08 09:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉鄉道投83線清明連假有沙灘車不僅違規上路，還沿途高速行駛、逼車，仁愛分局接獲民眾檢舉進行攔檢，於霧社路段查獲4部沙灘車，3部懸掛他車臨時車牌，另1部更誇張，竟影印臨時車牌使用，警方依道路交通管理處罰條例開單告發，最高可罰3600元，也依偽造文書罪嫌函送法辦。

民眾表示，清明連假期間開車要回仁愛鄉親愛村部落老家，行經鄉道投83線，發現約有4、5台越野沙灘車往奧萬大方向駛去，預料是要前往濁水溪上游從事溯溪活動，但沙灘車沿途高速逼車，讓其他用路人受到不小驚嚇趕緊閃避，行徑十分惡劣又危險。

仁愛分局獲報調派霧社分駐所線上員警執行攔檢，在投83線霧社路段查獲4部沙灘車，其中3部懸掛他車的臨時車牌，另1部更離譜，竟影印他車臨時車牌，警方表示，沙灘車不是專供載運人員、貨物的交通運輸車輛，依法不得於道路上行駛或使用該動力載具，因此依道路交通管理處罰條例32條之1規定開單告發，最高可處3600元罰鍰，也禁止行為人繼續行駛與使用道路，維護道路行車安全，至於影印他車臨時車牌行為也涉嫌偽造文書，依法函送法辦。

仁愛分局於仁愛鄉霧社往親愛村的投83線查獲沙灘車違規上路。（圖由民眾提供）

仁愛分局於仁愛鄉霧社往親愛村的投83線查獲沙灘車違規上路。（圖由民眾提供）

仁愛分局於仁愛鄉霧社往親愛村的投83線查獲沙灘車違規上路，依道交條例開單告發。（圖由民眾提供）

仁愛分局於仁愛鄉霧社往親愛村的投83線查獲沙灘車違規上路，依道交條例開單告發。（圖由民眾提供）

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