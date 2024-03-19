直播禿鷹假冒「丟丟妹」等直播主詐騙 高院判刑3年8月

直播禿鷹涉假冒「丟丟妹」等直播主詐騙，高等法院判刑3年8月、沒收犯罪所得315萬元。可上訴。（記者楊國文攝）

2024/03/19 15:54

〔記者楊國文／台北報導〕饒姓男子因臉書直播拍賣社群正夯，竟扮演直播禿鷹，見到有人在「丟丟妹」等知名直播平台購買商品得標後，冒充直播主小編傳訊息，取得信用卡資料盜刷，新北地院依39個偽造文書罪判饒男應執行徒刑3年8月，得易科罰金132萬元，並沒收犯罪所得315萬餘元，饒男不服上訴，高等法院今判決駁回，還可上訴。

判決指出，30多歲的饒男自2021年6月起，陸續在臉書知名直播購物平台「丟丟妹」、「Quella花媽嬰幼直播」等處，發現被害人分別在這些直播平台購買商品得標，就假冒直播主小編、賣家，主動以通訊軟體臉書、LINE與被害人聯絡。

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饒男向被害人佯稱，所購買的商品須以信用卡付款，並提供不實下單連結網址，要被害人依指示點擊連結網址填寫資料或傳送訊息，饒男再盜刷被害人的信用卡在網路遊戲消費購買遊戲幣。

刑事局從165專線處接獲受害人、直播主報案，經追查特定帳號和電腦IP位置，發現饒男涉嫌重大，2021年11月到饒男住處逮捕他。

饒男在警詢、偵訊及新北地院審理時均坦承犯行，新北地院依39個行使偽造準私文書罪，判38罪刑各4月徒刑、1個3月徒刑，合併判應執行刑3年8月，可易科罰金132萬元。

饒男不服判決，上訴高等法院，饒男仍坦承犯行，僅爭執一審量刑過重，主張其犯行均為2021年所犯，犯後態度良好，始終配合審理，使案件順利審結，其犯行均非重罪，請求從輕量刑。

高院法院審理認為，審酌饒男犯罪情節、犯後態度、前科素行及被害人所受損害等刑法第57條各款量刑事由，一審判決並無違誤，或輕重失衡之處，今仍判決駁回。還可上訴。

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