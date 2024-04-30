金門女騎士與轉彎車碰撞噴飛倒地 3軍人經過幫撐傘

金門一輛白色轎車行經金湖鎮經武路口左轉，與對向直行機車碰撞，女騎士噴飛倒地，三名阿兵哥為女騎士及救護員撐傘。（金門警方提供）

2024/04/30 20:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1輛轎車今天在金湖鎮經武路口左轉，與對向直行的機車碰撞，女騎士噴飛至轎車另一側倒地，在大雨中待救過程，3名國軍弟兄主動撐傘遮雨，連到場警察都肯定這暖心之「舉」；女騎士送醫手腳擦挫傷，肇事原因由警方釐清中。

金門縣警察局金湖分局表示，上午11點多，張姓女子駕駛白色轎車，沿金湖鎮瓊徑路由小徑圓環往成功方向行駛，至經武路口準備左轉時，與對向薛姓女子騎機車發生碰撞，薛女撞擊後噴飛到汽車左側，一度倒地未起，當時大雨斷斷續續，1輛轎車載著3名穿著迷彩服，疑似陸軍金門防衛指揮部的國軍弟兄經過，立刻撐起雨傘，在接近下班時刻的車陣中，把受傷女騎士及救護員圍住，並協助引導過往車輛，貼心舉動，引來路過駕駛肯定，也讓現場處理事故的員警大讚「暖心」。

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警方據報趕抵現場，除迅速排除事故，經對雙方駕駛酒測，初步排除酒後駕車行為。

金湖分局警備隊隊長董連第說，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分順序：「轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口應做好『速度管理』，並做好減速、停、讓的準備，以確保他人及本身之安全」；如未依規定讓車，可依照「道路交通管理處罰條例」第45條，處600元以上1800元以下罰款。

金門一輛白色轎車行經金湖鎮經武路口左轉，與對向直行機車碰撞，著藍衣的女騎士噴飛倒地。（金門警方提供）

金門機車與白色轎車碰撞後，金湖警方立刻趕抵現場排除事故疏導交通。（金門警方提供）

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