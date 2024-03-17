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不滿狗吠持棍虐狗奪命 裝甲兵副車長認錯二審緩刑仍須付20萬

原為裝甲兵訓練指揮部中士副車長的吳姓男子，不滿狗吠聲吵，持警棍將狗活活打死；吳上訴認錯道歉，二審緩刑2年，但仍須向公庫支付20萬元。（記者廖雪茹攝）

原為裝甲兵訓練指揮部中士副車長的吳姓男子，不滿狗吠聲吵，持警棍將狗活活打死；吳上訴認錯道歉，二審緩刑2年，但仍須向公庫支付20萬元。（記者廖雪茹攝）

2024/03/17 10:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕原為新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部中士副車長的吳姓男子，僅因不滿營區內飼養的狗，叫聲吵到不能入睡，竟持警棍將狗活活打死，新竹地院依動物保護法將他判刑2月、併科罰金20萬元；吳上訴主張已認錯道歉，盼法官從輕量刑，二審合議庭法官認為吳犯行明確，一審判決無誤駁回上訴，但考量吳犯後態度良好，且已遭部隊汰除，允以緩刑2年，但仍須向公庫支付20萬元。

法官調查，31歲吳的吳姓中士副車長，去年3月21日凌晨4點多，在新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部前，因不滿遭營區內飼養的狗，吼叫聲打擾他的睡眠，竟持警棍揮打該狗，致該狗頭骨疑似骨裂神經症狀，及疑似外力撞擊不治死亡。

法官審酌吳男不知尊重生命及保護動物之理，僅因一時氣憤，即以警棍毆打犬隻致死，所為實屬不該；最後依動物保護法故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，將他判刑2月，併科罰金20萬元。

吳男提起上訴，主張對自身所為極為後悔抱歉，原為職業軍人也因本案無法服役而退伍，請求法官從輕量刑。

二審合議庭法官認為，吳男犯行明確，一審判決並未超過法定刑度，無濫用法官自由裁量權限，與罪刑相當，未違背比例、公平原則，一審判決無誤，吳男上訴無理由，將其駁回。不過，由於吳男無前科，因一時疏失犯罪，犯後已坦承犯行，態度良好，並賠償本案醫療費用，且因本案無法服役而退伍，已付出重大代價，法官審酌允以緩刑2年。

但是，為使吳確實知所警惕，並深刻了解法律規定及守法重要性，避免再犯，還是應該課予一定條件的緩刑負擔，才能讓吳從中記取教訓，因此，命吳應於判決確定起1年內，向公庫支付20萬元。

原為裝甲兵訓練指揮部中士副車長的吳姓男子，不滿狗吠聲吵，持警棍將狗活活打死；吳上訴認錯道歉，二審緩刑2年，但仍須向公庫支付20萬元。（記者廖雪茹攝）

原為裝甲兵訓練指揮部中士副車長的吳姓男子，不滿狗吠聲吵，持警棍將狗活活打死；吳上訴認錯道歉，二審緩刑2年，但仍須向公庫支付20萬元。（記者廖雪茹攝）

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