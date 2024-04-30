敲定10萬頂替持毒卻只到手2萬 「替罪羊」自首難逃刑責

桃園市蔡姓男子為了10萬元幫人頂替持有毒品，事後卻只拿到2萬元，氣得向檢察官自首，被桃園地檢署依頂替罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/04/30 21:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市28歲蔡姓男子因缺錢花用，得知友人認識一名林姓男子被警方查獲持有25包毒品，開價10萬元尋找人頭當「替罪羊」，蔡男為此聯繫上林男，雙方達成協議便前往警局「認罪」，但蔡男事後卻只拿到2萬元報酬，氣得向檢察官自首，桃園地檢署今偵結依頂替罪嫌起訴蔡男。

檢警調查，蔡男去年8月1日晚間前往新北市陳姓友人住處聊天時，陳姓友人當時接到一名綽號「阿佑」的男子來電，對方指其友人要找願意替其頂替持有K他命毒品的替罪羊，並允諾給付10萬元報酬；蔡男因經濟拮据，一聽有此賺錢機會，當下透過陳姓友人與「阿佑」聯繫，得知是林姓男子（另為不起訴處分）於當日晚間在桃園市桃園區被警方查獲持有25包毒品，經連繫上林男，對方允以10萬元為代價，請蔡男出面頂罪。

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雙方談妥條件後，蔡男於去年次日凌晨前往桃園市警局保安警察大隊，向承辦員警謊稱林男前一晚被查獲的25包毒品是他所有的。

然而該批毒品經警方送驗，其中13包未檢出含法定毒品，剩餘12包卻驗出是二級毒品安非他命，並非三級毒品K他命，且蔡男事後僅從林男處取得2萬元，頂的罪名變重、拿到的報酬卻變少，氣得事後在檢察官開庭調查時，自首當初是為林男頂罪。

檢方偵辦時，蔡男坦承不諱，找人頂罪的林男也坦承上情，另有雙方通聯紀錄等證物，檢察官認為蔡男頂罪犯行足堪認定，今偵結依刑法第164條第2項之意圖使犯人隱避而頂替罪嫌起訴蔡男，檢方並考量蔡男在犯罪尚未被發現前就主動招認，符合自首要件，建請法院依法減輕其刑，而因頂替所得的2萬元，則建請宣告沒收。

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