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她「寄生」旅館專偷同房室友 敗在iPad「尋找」功能落網

郭女得手後將贓物放進背包若無其事離開房間。（記者王冠仁翻攝）

郭女得手後將贓物放進背包若無其事離開房間。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/25 14:33

〔記者王冠仁／台北報導〕35歲郭姓女子缺錢花用，她看準台北市有不少背包客旅店，於是挑選「雅房型」房間入住，再趁同房室友去淋浴間盥洗時下手行竊，偷走室友的iPad、現金2500元、皮夾等，還拿皮夾內信用卡盜刷。不過，室友發現遭竊，懷疑房內有「內鬼」而報警，與員警聯手使用iPad的「尋找」功能，發現被偷的iPad就在郭女背包裡，郭女因此人贓俱獲被員警當場逮捕。

北市警中正一分局今天宣布偵破此案，郭女入住台北市信義路上一肩背包客旅館，該旅館有「雅房型」房間，讓彼此不認識的旅客共住1間房，旅館另外設有公共淋浴間供旅客盥洗，房價因此相對較低，吸引不少想節省旅費的旅客入住。

郭看準此點，認為有機可乘，她於是入住「4人雅房」，趁另外1名室友去淋浴間盥洗時，趁機偷走其放在房內的iPad、現金2500元、皮夾。郭自認為天衣無縫，不會被發現，得手後還拿著被害室友的信用卡，跑去隔壁另外一家旅店盜刷訂房，打算隔天再入住，再若無其事回到原旅館。

不過，被害室友盥洗完畢回到房間，發現財物不翼而飛，手機還收到信用卡消費簡訊，被害室友認為竊賊是在其盥洗時下手，不太可能是外人所為，因此懷疑「房內有鬼」，隨即報警。

轄區員警趕到時，發現該旅館只有公共空間有裝設監視器，房間內沒有，要舉證偷竊行為有難度。幸虧員警仔細詢問被害室友遭竊物品，發現有1台iPad被竊，員警靈機一動，利用iPad的「尋找」功能，赫然發現同房郭女的背包內發出定位聲響，員警這才當場將郭逮捕。

據了解，郭被逮後堅不透露自己的犯案動機，只稱自己沒錢，但警方見她「熟門熟路」，研判她並非首次犯案，於是擴大調閱旅館內監視器，赫然發現她在本月初已經在這間旅館犯案，當時她偷走同房旅客1千多元現金。

警方最後將郭女依竊盜、偽造文書罪嫌送辦，同時擴大清查她有無在周邊其他旅館以相同手法犯案。

警方發現郭女背包內傳出iPad的定位聲響。（記者王冠仁翻攝）

警方發現郭女背包內傳出iPad的定位聲響。（記者王冠仁翻攝）

警方上銬逮捕郭女。（記者王冠仁翻攝）

警方上銬逮捕郭女。（記者王冠仁翻攝）

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