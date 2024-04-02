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台版神鬼傳奇 女老千匯45元騙走45萬金飾

竹縣超強女老千，匯款45元騙走銀樓45萬金飾，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

竹縣超強女老千，匯款45元騙走銀樓45萬金飾，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/02 09:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣葉姓女子到銀樓買45萬元金項鍊與金元寶，向老闆說要用匯款方式支付，實際上卻只匯45元，然後變造交易成功畫面截圖，成功騙過老闆拿到金飾，新竹地院依行使偽造、變造私文書罪判刑7月。

法官調查，去年1月13日葉女前往新竹縣某銀樓佯裝購買金飾，挑選總價45萬元金項鍊1條及金元寶1顆後，提議用匯款方式支付，葉女先離開店家，以網路銀行從銀行帳戶分別匯款30元、15元至老闆帳戶，將交易成功畫面截圖後，變造匯款金額為30萬元、15萬元，再LINE給老闆假裝已付錢，老闆因而被騙當場交付金項鍊1條及金元寶1顆給葉女。

葉女在「591租屋網站」看見彭男張貼出租竹縣房屋廣告，佯稱願意一次支付一整年度租金28萬8千元及押金4萬8千元共計33萬6千元，並允諾隔天匯款至彭男指定帳戶，致彭男同意出租，當日與葉女簽署租賃契約，並交付鑰匙，葉女隨後上網搜尋銀行空白匯款申請書表格，自行填寫匯款日期去年3月10日、匯款金額33萬6千元至該帳戶等內容，以此方式偽造銀行匯款單，又在自己銀行帳戶存摺明細上變造匯出款項紀錄，將偽造匯款單、變造存摺明細拍照後LINE給彭男，後來彭男發現受騙，葉女才在去年3月13日交還房屋。

葉女因積欠曾男40萬元債務，不耐曾男催討，去年3月7日在新竹縣住處，上網搜尋銀行空白匯款申請書表格，自行填寫匯款日期為當天、匯款金額50萬元至曾男銀行帳戶之匯款申請書，拍照LINE給曾男。

法官審酌葉女基於詐取財物、免付租金之利益，及延緩清償債務之壓力，變造網路銀行交易成功之畫面、存摺明細，又偽造足以表示完成匯款之匯款單，最後依 行使偽造、變造私文書罪判刑7月。

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